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З космосу надіслали знімки Землі з незвичайного ракурсу

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Отримане нове фото Землі - фото 1
Отримане нове фото Землі / tavrijci

Китайський зонд "Чан'є-4" надіслав на Землю фотографію нашої планети, де вона менша за Місяць.

Вченими з Китаю було отримано фото з незвичайного ракурсу. Приголомшливий знімок Місяця і Землі був зроблений китайським зондом "Чан'є-4" і відправлений на Землю за допомогою супутника "Лунцзян-2".

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Фотографію отримали за допомогою радіотелескопу Двінгелоо у Нідерландах, який все ще використовується китайським космічним управлінням CNSA, незважаючи на свій старий вік. Правда відповідальними за публікацію цього знімка виявилися астрономи радіообсерваторії, оскільки китайські вчені не хотіли надавати фотографії розголосу.

Той випадок, коли Земля мешна за Місяць - фото 306262
Той випадок, коли Земля мешна за Місяць

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Джерело: popularmechanics
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