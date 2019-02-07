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У NASA показали останні знімки телескопа Кеплер

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Телескоп Кеплер - фото 1
Телескоп Кеплер / fortune

Космічний телескоп NASA Кеплер 30 жовтня 2018 року відправив свій останній сигнал. Вчені тільки зараз завершили розшифровку і обробку отриманих від апарату знімків. Вони були опубліковані на сайті агентства.

Спочатку місія апарату Кеплер планувалася на 3,5 року. Однак в остаточному підсумку вона тривала 9 років, 7 місяців і 23 дні. Відомо, що в минулому році у телескопа закінчилося паливо і зв'язок із Землею була втрачена.

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Останні знімки, за інформацією агентства, були зроблені апаратом 25 вересня минулого року.

За цей час Кеплер відкрив понад 2600 світів за межами Сонячної системи і довів, що планет в нашій Галактиці більше, ніж зірок, – відзначили в NASA.

Останній знімок від телескопа Кеплер - фото 306174
Останній знімок від телескопа Кеплер

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Джерело: nasa
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