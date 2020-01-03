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Porsche 911 вперше вийшов у спецверсії: фото

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Porsche 911 - фото 1
Porsche 911 / motor1

Спорткар Porsche 911 отримав першу спецверсію, присвячену 75-річчю бельгійського автогонщика Жакі Ікса.

Спецвипуск автомобіля Belgian Legend Edition був створений за запитом бельгійського імпортера Porsche D'Leteren. Він присвячений неоціненному внеску Ікса в успіхи компанії в спорті в 1970-1980 роках.

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Belgian Legend Edition побудували на базі 911 Carrera 4S, а за основу оформлення взяли фірмовий біло-синій шолом гонщика. Купе отримає унікальний колір X Blue, а також автограф Жакі Ікса на деяких деталях авто. Спорткар укомплектують 20/21-дюймовими колесами Carrera Classic з лазерним гравіюванням, шкіряним салоном з окантовкою Pebble Grey, спортивними кріслами і тисненням "911" на підголівниках.

Porsche 911 Belgian Legend Edition випустять тільки в 75 екземплярах. Продавати спорткар будуть тільки в Бельгії.

Porsche 911 вперше вийшов у спецверсії: фото - фото 377870

Porsche 911 вперше вийшов у спецверсії: фото - фото 377871

Porsche 911 вперше вийшов у спецверсії: фото - фото 377872

Porsche 911 вперше вийшов у спецверсії: фото - фото 377873

Porsche 911 вперше вийшов у спецверсії: фото - фото 377874

Porsche 911 вперше вийшов у спецверсії: фото - фото 377875

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Джерело: motor1
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