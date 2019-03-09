З колою чи льодом: як правильно пити віскі

Замовляєте віскі в барі, але не знаєте, який сорт краще обрати та з чим його пити? Читайте далі та дізнайтеся, яке є найкраще поєднання цього алкоголю.

Батьківщина віскі – Велика Британія, проте Ірландія з Шотландією досі сперечаються, хто ж був першим винахідником цього напою. В результаті запеклої боротьби за статус першовідкривача, сформувалися два різних сорти віскі – ірландський, завдяки якому потім з'явилися американський і канадський сорти, і шотландський, приклад з якого взяли японці.

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Ірландський і американський віскі не буває копченим, це варто враховувати, якщо вам не подобається присмак диму. Віскі з Америки солодший. Шотландський і японський віскі – більш витончений.

Віскі з льодом

Як пити віскі

Американський та ірландський віскі солодші та м'якші, тому їх рекомендують пити з льодом.

Шотландський – димний та житній напій – варто пити чистим, без домішок.

Японський та шотландський віскі середньої димності подають з льодом і водою у високому бокалі.

Mizuwary – японський віскі подають у високому бокалі з льодом і содовою, іноді додають цедру.

Американський віскі з льодом – найбільш поширений спосіб подачі цього напою в широкому келиху.

Чистий віскі заведено пити з широкого низького келиха або дегустаційної чарки. Не перекидайте стопку миттєво, це не горілка, розтягуйте напій і намагайтеся відчути його смак.

З солодкою газованою водою не варто пити навіть бурбон (він же віскі, вироблений тільки на основі кукурудзи). Бармен пробачить таке тільки студентам на вечірці.

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