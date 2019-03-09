На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
- 57
Замовляєте віскі в барі, але не знаєте, який сорт краще обрати та з чим його пити? Читайте далі та дізнайтеся, яке є найкраще поєднання цього алкоголю.
Батьківщина віскі – Велика Британія, проте Ірландія з Шотландією досі сперечаються, хто ж був першим винахідником цього напою. В результаті запеклої боротьби за статус першовідкривача, сформувалися два різних сорти віскі – ірландський, завдяки якому потім з'явилися американський і канадський сорти, і шотландський, приклад з якого взяли японці.
Читайте також: Як алкогольні напої впливають на секс: цікаве дослідження
Ірландський і американський віскі не буває копченим, це варто враховувати, якщо вам не подобається присмак диму. Віскі з Америки солодший. Шотландський і японський віскі – більш витончений.
Як пити віскі
- Американський та ірландський віскі солодші та м'якші, тому їх рекомендують пити з льодом.
- Шотландський – димний та житній напій – варто пити чистим, без домішок.
- Японський та шотландський віскі середньої димності подають з льодом і водою у високому бокалі.
- Mizuwary – японський віскі подають у високому бокалі з льодом і содовою, іноді додають цедру.
- Американський віскі з льодом – найбільш поширений спосіб подачі цього напою в широкому келиху.
- Чистий віскі заведено пити з широкого низького келиха або дегустаційної чарки. Не перекидайте стопку миттєво, це не горілка, розтягуйте напій і намагайтеся відчути його смак.
- З солодкою газованою водою не варто пити навіть бурбон (він же віскі, вироблений тільки на основі кукурудзи). Бармен пробачить таке тільки студентам на вечірці.
І ще: День бармена: традиції і лайфхаки досвідчених майстрів своєї справи
-
15:33Понад 2 тисячі блискавок пронизали небо Каліфорнії: яскраве відео
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
14:53Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах
-
14:37Тефтелі, які можна навіть в піст: простий рецепт
-
14:19Pornhub назвав найпопулярніші жанри порно серед жінок: пікантна статистика
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
13:57На київській виставці презентувала новий мотовсюдихід
-
13:25Стало відомо, коли Apple випустить окуляри доповненої реальності
-
12:54Як кенгуру обороняють повітряний простір Австралії: кумедне відео
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
12:16Маша Єфросиніна підкорила підписників яскравим образом
-
11:41116-річна японка визнана найстарішою людиною в світі
-
11:17Даша Астаф'єва показала нове пікантне фото із фотосесії для Playboy Ukraine (18+)
-
10:43Науковці знайшли невідомий вид косаток
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
09:50Корабель Crew Dragon повернувся на Землю: відео приземлення
-
09:25Названо місце зйомок нового фільму про Джеймса Бонда
-
08:59Bugatti презентувала найдорожчий в світі гіперкар
-
08:32Кидайте курити: науковці пояснили, чому не варто боятися набору ваги
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
23:54Fiat Concept Centoventi – справжнє LEGO серед машин
-
23:21Як почистити авокадо за лічені секунди: відеоінструкція
-
22:46Котлети з сосисок? Так! Ідеальний рецепт
-
22:32Нові MacBook зможуть слідкувати за вашим здоров'ям: як це буде працювати
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
21:29Названі претенденти на звання Автомобіль року
-
21:00Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
16:58У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок
-
14:14Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
-
12:45Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурту
-
10:15Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
-
09:17Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки
- 07 березня
-
22:22Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
21:12Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5
-
19:15Як зіпсувати перше побачення: інструкція
-
16:51Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
-
15:32Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи
-
13:299 найбільших спокусниць за всю історію людства
-
12:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
10:40Обережно, спамери: як захистити свій телефон від небажаних дзвінків
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 березня
- 06 березня
-
22:48Як подолати сексуальні бар'єри: три головних правила
-
19:56Пишна гуцулка зняла пародію на хіт MARUV: дивитися усім
-
19:13Що найчастіше забувають в Uber українці
-
16:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
-
14:10Коли в шафі нема місця: як позбутися від зайвих речей