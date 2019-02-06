День бармена: традиції і лайфхаки досвідчених майстрів своєї справи

6 лютого світ відзначає Міжнародний день бармена. Проте ця професія у кожній країні має свої особливості. Дізнайтеся більше про історію свята, а також цікавинки та лайфхаки барменів!

Професія бармена з'явилася в США під час "золотої лихоманки" в кінці 19 століття. У населених пунктах почали відкривати торговельні зали, де, окрім продуктів, пропонували ще й випивку. З часом почали розділяти зал шинквасом на дві зони – магазин та бар. Також саме в Америці з'явилися коктейлі у знайомому нам вигляді.

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Цікаві факти про професію бармена

У сучасних Штатах хороший бармен – ваш друг. Він знає всіх постійних клієнтів, їхні найцікавіші та найганебніші історії, зберігає секрети та співчуває проблемам. Саме тому клієнти і повертаються до нього. Цікаво, що в першу п'ятницю грудня в Америці святкують день вшанування барменів.

Залишити "на чай" – добровільна фінансова подяка за обслуговування, яку в Україні сприймають як правило гарного тону. Проте це не стосується усіх країн світу. До прикладу, в англійських традиційних пабах бармена можуть образити "чайові". Тут діє інша система подяки.

Бармени в Англії не беруть чайові

Замовте собі пиво, а потім запитайте бармена, чи йому теж щось взяти. Тоді бармен додасть до вашого рахунку маленький бокал дешевого пива. Будьте певні, що він його обов'язково вип'є – після роботи або під час перерви.

Також у британських пабах практикують повне самообслуговування – замовлення приймають, оплачують і видають біля бару. Тому не сидіть і не чекайте, коли до вас хтось підійде.

Традиції на День бармена в Україні

Відзначати День бармена в Україні розпочали у 2008 році за підтримки Міжнародного центру барменів. У цей день в усіх регіонах відбуваються різноманітні активності – турніри, конкурси, змагання, перфоманси, розіграші, дегустації тощо.

За останні десять років українські бармени вийшли на світовий рівень у коктейльній майстерності. Туристи спеціально приїжджають, щоби спробувати алкогольні новинки у цікавих закладах.

Оригінальний коктейль

Прикмети і забобони барменів

Не можна протирати бар паперовими серветками – не буде грошей. Для цього бармени використовують спеціальний рушник.

Не можна залишати пусті пляшки на столі. Неважливо, чи то тара з-під соку чи скляна пляшка з-під алкоголю. За повір'ям, це приносить безгрошів'я. Також досить це досить небезпечно, якщо ви зачепите порожню тару ліктем і вона розіб'ється на друзки.

Деякі бармени радять кидати копійки під барну стійку, щоб було більше "чайових".

Бармени - забобонні

Яким має бути коктейль: лайфхаки від барменів

Якщо ви хочете міцний коктейль, то це не означає, що потрібно попросити бармена забрати лід з напою. Краще замовити подвійну порцію, тоді коктейль буде міцним.

то це не означає, що потрібно попросити бармена забрати лід з напою. Краще замовити подвійну порцію, тоді коктейль буде міцним. Щоб коктейль був смачний, потрібно додавати не більше ніж 60 мл спирту. Якщо буде більше – зіпсується смак, неможливо буде розібрати інші інгредієнти.

Для того, щоб зробити коктейль, після якого швидко п'яніють, додайте цукровий сироп . Цей інгредієнт – чиста глюкоза, яка виробляє інсулін. Після викиду інсуліну в кров в людини прискорюється серцебиття, а до мозку потрапляє ще більше молекул спирту.

. Цей інгредієнт – чиста глюкоза, яка виробляє інсулін. Після викиду інсуліну в кров в людини прискорюється серцебиття, а до мозку потрапляє ще більше молекул спирту. Уникнути похмілля можна, якщо перед початком вечірки випити кілька таблеток активованого вугілля.

можна, якщо перед початком вечірки випити кілька таблеток активованого вугілля. Найкращий засіб від ранкового похмілля – легкий сніданок. Уникайте смаженої, перченої, пересоленої та важкої їжі. Будь-яка каша з овочами або фруктами допоможе швидко оговтатися.

Швидкий та легкий антипохмільний коктейль – сік 1 великого апельсина, 2 столові ложки меду та 1 лимон зі шкіркою перемішати в блендері.

Рецепти ідеальних коктейлів

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