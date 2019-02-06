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День бармена: традиції і лайфхаки досвідчених майстрів своєї справи
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6 лютого світ відзначає Міжнародний день бармена. Проте ця професія у кожній країні має свої особливості. Дізнайтеся більше про історію свята, а також цікавинки та лайфхаки барменів!
Професія бармена з'явилася в США під час "золотої лихоманки" в кінці 19 століття. У населених пунктах почали відкривати торговельні зали, де, окрім продуктів, пропонували ще й випивку. З часом почали розділяти зал шинквасом на дві зони – магазин та бар. Також саме в Америці з'явилися коктейлі у знайомому нам вигляді.
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Цікаві факти про професію бармена
У сучасних Штатах хороший бармен – ваш друг. Він знає всіх постійних клієнтів, їхні найцікавіші та найганебніші історії, зберігає секрети та співчуває проблемам. Саме тому клієнти і повертаються до нього. Цікаво, що в першу п'ятницю грудня в Америці святкують день вшанування барменів.
Залишити "на чай" – добровільна фінансова подяка за обслуговування, яку в Україні сприймають як правило гарного тону. Проте це не стосується усіх країн світу. До прикладу, в англійських традиційних пабах бармена можуть образити "чайові". Тут діє інша система подяки.
Замовте собі пиво, а потім запитайте бармена, чи йому теж щось взяти. Тоді бармен додасть до вашого рахунку маленький бокал дешевого пива. Будьте певні, що він його обов'язково вип'є – після роботи або під час перерви.
Також у британських пабах практикують повне самообслуговування – замовлення приймають, оплачують і видають біля бару. Тому не сидіть і не чекайте, коли до вас хтось підійде.
Традиції на День бармена в Україні
Відзначати День бармена в Україні розпочали у 2008 році за підтримки Міжнародного центру барменів. У цей день в усіх регіонах відбуваються різноманітні активності – турніри, конкурси, змагання, перфоманси, розіграші, дегустації тощо.
За останні десять років українські бармени вийшли на світовий рівень у коктейльній майстерності. Туристи спеціально приїжджають, щоби спробувати алкогольні новинки у цікавих закладах.
Прикмети і забобони барменів
- Не можна протирати бар паперовими серветками – не буде грошей. Для цього бармени використовують спеціальний рушник.
- Не можна залишати пусті пляшки на столі. Неважливо, чи то тара з-під соку чи скляна пляшка з-під алкоголю. За повір'ям, це приносить безгрошів'я. Також досить це досить небезпечно, якщо ви зачепите порожню тару ліктем і вона розіб'ється на друзки.
- Деякі бармени радять кидати копійки під барну стійку, щоб було більше "чайових".
Яким має бути коктейль: лайфхаки від барменів
- Якщо ви хочете міцний коктейль, то це не означає, що потрібно попросити бармена забрати лід з напою. Краще замовити подвійну порцію, тоді коктейль буде міцним.
- Щоб коктейль був смачний, потрібно додавати не більше ніж 60 мл спирту. Якщо буде більше – зіпсується смак, неможливо буде розібрати інші інгредієнти.
- Для того, щоб зробити коктейль, після якого швидко п'яніють, додайте цукровий сироп. Цей інгредієнт – чиста глюкоза, яка виробляє інсулін. Після викиду інсуліну в кров в людини прискорюється серцебиття, а до мозку потрапляє ще більше молекул спирту.
- Уникнути похмілля можна, якщо перед початком вечірки випити кілька таблеток активованого вугілля.
- Найкращий засіб від ранкового похмілля – легкий сніданок. Уникайте смаженої, перченої, пересоленої та важкої їжі. Будь-яка каша з овочами або фруктами допоможе швидко оговтатися.
- Швидкий та легкий антипохмільний коктейль – сік 1 великого апельсина, 2 столові ложки меду та 1 лимон зі шкіркою перемішати в блендері.
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