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Як Кріштіану Роналду відсвяткував день народження: тепле фото

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес - фото 1
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / instagram

Нападаючий туринського Ювентуса і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду похизувався тортом, який сім'я подарувала йому на 35-річчя та показав тепле сімейне фото.

Вчора футболіст відзначав свій день народження – Кріштіану виповнилося 35. Шикарну вечірку він організовувати не став, а відзначив свято в сімейному колі: зірка футболу опублікував спільний знімок з Джорджиною і сином.

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"Прийшов час відсвяткувати мій день народження. Дякую моїм коханим за цей дивовижний сюрприз", – прокоментував Роналду кадр в Instagram.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду разом уже три роки і виховують чотирьох дітей: сина Кріштіану-молодшого, двійнят Матео і Єву та донечку Алану Мартіну.

Читайте також: Кріштіану Роналду відреагував на свій рекорд за кількістю підписників в Instagram

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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