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З ким поведешся: страуса переселять з сафарі-парку, тому що він почав вважати себе зеброю

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Самець страуса Блю - фото 1
Самець страуса Блю / thesun

Самець страуса Блю, що живе у сафарі-парку Лонгліт в Вілтширі, залишив родичів і приєднався до стада зебр. Співробітники парку не виключають, що він просто ухиляється від можливості стати батьком.

Так, страус Блю весь час проводить зі зебрами: разом з ними він бігає по парку і пасеться. При цьому страус не звертає уваги не тільки на свої улюблені в минулому ласощі, але й на самку Стейсі, з якою повинен був розділити обов'язки по висиджуванню яєць.

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"Можливо, його просто не приваблюють самки, але ми не впевнені в цьому. Зараз він просто трохи дивний", – розповів співробітник парку. Через незвичайну поведінку Блю переведуть з парку в інше місце проживання, а для Стейсі привезуть нового самця.

"У Блю криза ідентичності – він просто хоче бути зеброю. Він проводить весь свій час зі стадом зебр, а вони не заперечують, що він поруч", – пояснили в парку.

З ким поведешся: страуса переселять з сафарі-парку, тому що він почав вважати себе зеброю - фото 428354

З ким поведешся: страуса переселять з сафарі-парку, тому що він почав вважати себе зеброю - фото 428355

З ким поведешся: страуса переселять з сафарі-парку, тому що він почав вважати себе зеброю - фото 428356

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Джерело: thesun
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