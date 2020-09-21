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У Чорнобильській зоні вдалося сфотографувати тварину, яка не підпускає до себе близько
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У Чорнобильській зоні відчуження часто фотографують рідкісних диких тварин, які уже давно облюбували цю місцину. Але днями зняли хижака, який дуже рідко потрапляє у фотопастки.
У Чорнобильській зоні вдалося сфотографувати тварину, яка дуже рідко підпускає до себе близько. Камера зафіксувала вовка біля озера Глибоке, біля дамби. Це сталося 15 вересня, коли вчені їхали на вивчення водойми. Знімок опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.
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"Вранці 15 вересня, коли вчені їхали на чергове дослідження озера Глибоке, на дамбі їм зустрівся вовк. Він звернув на людей увагу, але не збирався підпускати до себе близько. Звір дивився своїми виразними жовтими очима, і коли помітив, що фотограф намагається підійти ближче, швидко втік", – йдеться в описі до кадру.
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