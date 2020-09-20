Науковці виявили найбільшу рибу на Землі: фотофакт

Біологи з Гавайського Інституту морської біології прийшли до висновку, що самки китових акул є найбільшими рибами. За інформацією, довжина їхнього тіла може досягати 14,5 метра.

Китовим акулам необхідно 30 років, щоб досягти зрілості, через що багато хто з них гинуть, не встигнувши залишити потомства. Через скорочення чисельності, цей вид віднесли до таких, які перебувають під загрозою зникнення. До цього часу дані про швидкість росту китових акул вчені отримували при аналізі хребців мертвих самців. При цьому прогнозовані розміри риб іноді перевищували максимальний задокументований розмір у 18 метрів. Це пророцтво не узгоджується з реальними спостереженнями за тваринами, які показали, що самці досягають статевої зрілості при довжині у вісім метрів. З іншого боку всі, за винятком однієї коли-небудь виміряної особини, розмір яких перевищував 13 метрів, виявилися самками.

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Самки багатьох видів акул можуть виростати до великих розмірів у порівнянні з самцями. Але не було відомо, чи характерна така особливість для китових акул. Під час нового дослідження вчені протягом 10 років вимірювали довжину 54 китових акул на рифі Нінгалу, Австралія, щоб оцінити темпи росту риб.

Виявилося, що самці ростуть швидше, ніж самки, але при досягненні довжини тіла вісім або дев'ять метрів швидкість їхнього росту досягає плато. Самки ж ростуть повільніше, але темпи росту зберігаються протягом усього життя, тому вони обганяють самців, а середня довжина дорослої особини становить 14,5 метрів.

Дослідники вважають, що відмінності в темпі росту самців і самок китових акул можуть сприяти розробці стратегій охорони тварин і пояснити багато особливостей екології цього виду. Одна з таких особливостей, наприклад, – схильність молодих самців до утворення скупчень в мілководних прибережних водах тропіків, де вони використовують достаток їжі для підтримки швидкості росту. Вчені також заявляють, що збільшений розмір самок китових акул може бути корисний для виношування потомства.

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