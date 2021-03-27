З ким би зрадив дівчину: пранк від хлопця розсмішив мережу

Пандемія змусила людей проводити значно більше часу вдома, тому розіграші стали одним із небагатьох шансів хоча б якось повеселитись у чотирьох стінах. І цей хлопець показав, як можна пожартувати над своєю коханою майже без наслідків

Пара Остін та Лексі активно ведуть профіль у ТікТок, де мають понад 400 тисяч шанувальників. Тут вони діляться кумедними відео зі спільного життя та просто веселять публіку. Але нещодавно Остін вирішив розіграти свою кохану, а ролик з пранком зібрав понад мільйон переглядів.

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На записі можна побачити, що хлопець підготував цілу презентацію під назвою "ТОП-10 дівчат, з якими я міг би зрадити свою дівчину". І поки не надто задоволена Лексі готується до словесного удару, то Остін демонструє перший слайд: "№1. ніхто, бо моє серце належить тобі повністю". Звісно ж, ця фраза викликала захват у дівчини, але другий слайд трішки зіпсував враження. А все тому, що на ньому можна побачити персонажа Місі Пафф з мультсеріалу "Губка Боб":

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