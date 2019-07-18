З Кевіна Спейсі зняли всі звинувачення в сексуальних домаганнях

Прокуратура штату Массачусетс зняла з актора Кевіна Спейсі всі звинувачення у сексуальних домаганнях. Таке рішення прийняли тому, що обвинувач відмовився давати показання з посиланням на право не свідчити проти себе.

Нагадаємо, що першим Кевіна Спейсі звинуватив у сексуальних домаганнях актор Ентоні Репп, якому, за його заявою, було в той момент 14 років. Йшлося про події 30-річної давності. Спейсі вибачився перед Реппом у письмовій формі і заявив, що не пам'ятає ту зустріч.

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Незабаром зі схожими звинуваченнями виступив американський кінорежисер Тоні Монтана. За його словами, Кевін приставав до нього в барі в Лос-Анджелесі у 2003 році. У листопаді 2017 року керівництво лондонського театру "Олд Вік" повідомило про 20 скарг на непристойну поведінку Спейсі від нинішніх і колишніх співробітників театру. До них приєдналися деякі колеги Кевіна з "Карткового будиночка". У цілому про домагання з боку актора заявили близько 30 чоловіків.

Однак до суду дійшла лише одна справа: син телеведучої Хізер Анру стверджував, що Спейсі приставав до нього у 2016 році в ресторані на острові Нантакет. Юнак, якому на момент передбачуваних домагань було 14 років, звернувся до суду і розповів, що актор напоїв його алкоголем і почав чіпати за геніталії.

Справу розглядав суд Нантакета. Однак з доказами виникли проблеми. Ключовий доказом у справі був мобільний телефон, з якого юнак листувався зі своєю дівчиною в ніч передбачуваного домагання. На думку адвокатів актора, цей доказ міг довести невинність їх підзахисного. Однак з телефону видалили частину листування та деякі фотографії. Хізер Анру стверджувала, що зникли лише фотографії, що стосуються студентського життя її сина, які зовсім не стосуються справи. Потім сім'я Анру заявила, що телефон загублений.

Згідно з американськими законами знищення доказів – це злочин. 8 липня 2019 на черговому засіданні адвокат Спейсі нагадав про це обвинувачу. Юнак скористався правом не свідчити проти себе. Тоді захист запропонував закрити справу за відсутністю доказів, і прокуратура з цією пропозицією погодилася.

На тлі скандалу компанія Netflix розірвала з ним контракт, а його героя в "Картковому будиночку", Френка Андервуда, спеціально вбили, і останній сезон вийшов без нього. Також актора вирізали з фільму "Всі гроші світу" і позбавили премії "Еммі".

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