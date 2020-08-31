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З Ізраїлю в ОАЕ відправився перший в історії авіарейс

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Перший авіарейс з Ізраїлю в ОАЕ - фото 1
Перший авіарейс з Ізраїлю в ОАЕ / timesofisrael

Літак ізраїльської авіакомпанії El-Al вилетів з аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві у столицю Об'єднаних Арабських Еміратів місто Абу-Дабі.

Зазначено, що на борту Boeing 737-900 перебувають високопоставлені офіційні особи США та Ізраїлю. У складі американської делегації серед інших радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Ізраїльську делегацію представляє радник з питань національної безпеки Меїр Бен-Шаббат.

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Цей авіарейс став першим в історії прямим комерційним авіарейсом з Ізраїлю в ОАЕ.

З Ізраїлю в ОАЕ відправився перший в історії авіарейс - фото 422911

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Джерело: timesofisrael
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