З Ізраїлю в ОАЕ відправився перший в історії авіарейс

Перший авіарейс з Ізраїлю в ОАЕ / timesofisrael

Літак ізраїльської авіакомпанії El-Al вилетів з аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві у столицю Об'єднаних Арабських Еміратів місто Абу-Дабі.

Зазначено, що на борту Boeing 737-900 перебувають високопоставлені офіційні особи США та Ізраїлю. У складі американської делегації серед інших радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Ізраїльську делегацію представляє радник з питань національної безпеки Меїр Бен-Шаббат.

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Цей авіарейс став першим в історії прямим комерційним авіарейсом з Ізраїлю в ОАЕ.

לראשונה בהיסטוריה: טיסה מסחרית ישראלית לאיחוד האמירויות. ככה נראה שלום תמורת שלום



בוקר טוב ישראל! pic.twitter.com/8To00kzHTf — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 31, 2020

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