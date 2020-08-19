У Німеччині стартували морські круїзи в нікуди

Німецька туристична компанія TUI Cruises запустила незвичайні морські круїзи, які не мають пункту призначення. Таке задоволення обійдеться майже в 550 євро.

Розкішні лайнери відправляються з Гамбурга і Кіля, але по дорозі вони ніде не зупиняються. Круїзи в нікуди повинні матеріально підтримати галузь даних подорожей.

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Пасажирам під час круїзу доведеться дотримуватися суворих правил безпеки, щоб не заразитися COVID-19. Так, наприклад, в закритих приміщеннях потрібно перебувати у захисній масці. У ресторанах на входах – обов'язкове вимірювання температури.

Мандрівників розважатимуть концертами і виставами, проте на них прийти зможуть тільки 150 осіб, іншим пропонується трансляція в каютах. Вартість квитка такого круїзу становить 549 євро.

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