У Дубаї закінчується будівництво найбільшого у світі атракціону: фотофакт

Будівництво найбільшого у світі колеса огляду Ain Dubai в Дубаї вступило у фінальну стадію – на конструкцію підвісили першу пасажирську капсулу. Найближчим часом будуть поступово зафіксовані інші 47 капсул.

Колесо огляду, яке височить над островом Bluewaters на висоті 210 м, має бути введено в дію у цьому році. Нова туристична точка займе місце у списку світових рекордів Дубая.

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З колеса буде відкриватися запаморочливий вид на берегову лінію Дубая, острів The Palm Jumeirah і готель Burj Al Arab. Основа атракціону буде служити майданчиком для розважальних заходів, а на самому колесі буде встановлено величезний світлодіодний екран.

Колесо огляду Ain Dubai буде межувати на острові Bluewaters з торговими комплексами, ресторанами, резиденціями і ринком. Варто нагадати, що сам острів поділений на п'ять зон: житлову, торговельну, розважальну, готельну та пляжну.

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