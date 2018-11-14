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З інтернетом і моніторами: у Хорватії створюють розумні лавки

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Хорвати створили смарт-лавки - фото 1
Хорвати створили смарт-лавки / include.eu/steora/

Сучасні технології дійшли і до лавочок у місті, адже тепер хорвати розробляють смарт-лавки, які зроблять прогулянки значно комфортнішими. Зацініть!

Компанія Include створює розумні лавочки під назвою Steora. На них можна не просто посидіти та насолодитись видом чи відпочити, а й зарядити смартфон, під'єднатися до мережі та подивитись рекламу на 19-дюймових моніторах. Варто зазначити, що довіра довірою, однак кожне таке місце для сидіння має камери спостереження.

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До слова, всього є 6 видів таких лавок з різноманітним функціоналом, але всі вони працюють або на електриці, або на сонячній енергії. "Найрозумніший" вид має 15 датчиків руху, які фіксують все навколо себе: від рухів до параметрів повітря. Майбутнє поряд!

Хорвати створили смарт-лавки - фото 288661
Хорвати створили смарт-лавки / include.eu/steora/
Хорвати створили смарт-лавки - фото 288657
Хорвати створили смарт-лавки / include.eu/steora/
Хорвати створили смарт-лавки - фото 288660
Хорвати створили смарт-лавки / include.eu/steora/
Хорвати створили смарт-лавки - фото 288659
Хорвати створили смарт-лавки / include.eu/steora/
Хорвати створили смарт-лавки - фото 288658
Хорвати створили смарт-лавки / include.eu/steora/

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Джерело: daily.afisha
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