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Спорткар британського принца їздить на вині

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Британське вино зараз мало хто купує - фото 1
Британське вино зараз мало хто купує / thesun

Принц Чарльз показав, як можна зекономить на бензині.

Британський принц Чарльз давно вже агітує за екологію і боротьбу із забрудненням навколишнього середовища. Причому, почав він з себе: радикально модернізував свій кабріолет Aston Martin DB6 Volante.

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Спорткар Aston Martin Чарльз отримав у подарунок від матері до 21-річчя в 1969 році. Автомобіль оснащений 4,0-літровою шісткою потужністю 282 л. с. Раніше британський принц уже перевів двигун Aston Martin DB6 на біоетанол, але, мабуть, цього виявилося замало. Мотор ще раз допрацювали і тепер він використовує біле вино як паливо. Інженери Aston Martin заявили, що модернізація була нескладною.

З паливом у Чарльза не повинно виникнути проблем. Британське вино зараз мало хто купує і на складах регулярно говорять про його надлишок. Крім того, за вказівкою принца, локомотив поїзда королівської сім'ї перевели на біодизель, отриманий з рослинної олії.

Спорткар британського принца їздить на вині - фото 288429
Спорткар британського принца їздить на вині
Спорткар британського принца їздить на вині - фото 288430
Спорткар британського принца їздить на вині

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Джерело: thesun
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