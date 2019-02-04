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Ілон Маск показав на відео випробування двигуна для міжпланетного корабля

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Корабель Starship - фото 1
Корабель Starship / theverge

Американська компанія SpaceX провела успішне випробування ракетного двигуна Raptor для міжпланетного корабля. Відео з тестування Ілон Маск повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

За словами Ілона Маска, на ролику зображений перший запуск ракетного двигуна Raptor. Цей двигун призначений для корабля Starship, який, впевнений підприємець, зможе літати на інші планети.

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Варто згадати, що компанія SpaceX займалася розробкою двигуна Raptor впродовж декількох років, а в грудні з'явилася його нова версія в іншому дизайні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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