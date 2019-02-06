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На Міжнародній космічній станції трапився туалетний курйоз

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На Міжнародній космічній станції трапився туалетний курйоз - фото 1

На борту Міжнародної космічної станції трапився витік води через невдалу спробу встановити нову туалетну систему. Навіть в астронавтів трапляються туалетні курйози.

Екіпаж МКС опинився у незвичайній ситуації, коли встановлював нову систему збору сечі (UTS), однак все пішло не за планом.

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Науковцям не вдалось правильно провести техобслуговування туалетної системи в американському модулі, тому раптово розпочався витік питної води. Рідина потрапила всередину станції, однак не пошкодила жодної техніки. Зате астронавтам довелось збирати її рушниками, адже у невагомості вода просто витає у повітрі.

На щастя, працівники Міжнародної космічної станції швидко впорались з несподіваним інцидентом та повернулись до звичайної роботи.

На Міжнародній космічній станції трапився туалетний курйоз - фото 305838

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Джерело: nasaspaceflight
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