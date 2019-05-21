З хлібом та в білизні: Сінді Кроуфорд здивувала новою зйомкою

Відома модель Сінді Кроуфорд і досі не втрачає своєї популярності, а недавня зйомка ще більше привернула увагу до зірки. А все через спідню білизну та буханець хліба.

53-річна американська супермодель та ведуча Сінді Кроуфорд зовсім не збирається поступатися місцем молоді. Жінка активно працює над кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там за звабливою красунею стежать понад 4 мільйони користувачів, і це зовсім не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами з життя.

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Нещодавно Сінді похизувалась стрункими формами у дивному фото зі зйомок для видання Allure. На світлині можна побачити, як модель у спокусливій білизні розриває буханець хліба. Це викликало чимало запитань у коментаторів, як і надто велика кількість фотошопу. Фанати зійшлися на думці, що Сінді чудово виглядає на свій вік, але не треба так захоплюватися фоторедакторами.

instagram.com/cindycrawford

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