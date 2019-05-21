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Ангел Victoria's Secret розхвилювала спокусливими фото
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Відома модель Ельза Хоск потішила прихильників звабливими кадрами з Канн майже без одягу. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу.
30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск зараз стала гостею 72-го Каннського кінофестивалю, але красуня заворожую не лише на червоних доріжках, а й поза ними.
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Білявка активно ділиться майже всім, що з нею трапляється, на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 5 мільйонів прихильників. І Канни не стали винятком, тому дівчина показала серію кадрів з мінімальною кількістю одягу, тільки в халатику, який лише підкреслює тендітну фігуру моделі. Тут спекотно!
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