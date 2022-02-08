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Подивіться на снігову копію Ford Bronco у натуральну величину

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Подивіться на снігову копію Ford Bronco у натуральну величину - фото 1

Біля конференц-залу "Буффало Ніагара" у Нью-Йорку з'явився сніговий Ford Bronco у натуральну величину. Над його створенням працювали 5 днів.

Як зізнається автор роботи Ерік Джон, складність полягала не лише у розмірах скульптури, а й у тому, що вона повинна була бути тривимірною і виглядати як справжній позашляховик. Для Джона це завдання виявилося непростим, оскільки до цього він займався зображенням живих істот.

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Ще однією особливістю скульптури стало її розташування. Автомобіль ніби встановлений на постаменті, з якого він скочується прямо до дверей будівлі.

Попри складність роботи, прикрашати вулицю "сніговому" Bronco залишилося недовго. Вже 9 лютого у Буффало очікується плюсова температура. Але автора це не бентежить, оскільки його роботу побачила велика кількість перехожих та гостей заходу.

Подивіться на снігову копію Ford Bronco у натуральну величину - фото 495610

Подивіться на снігову копію Ford Bronco у натуральну величину - фото 495611

Подивіться на снігову копію Ford Bronco у натуральну величину - фото 495612

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