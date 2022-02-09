У дусі ретро: Skoda відновила унікальне гоночне купе з 60-х

До 120-річного ювілею автоспортивного підрозділу Skoda Motorsport чеська компанія відновила купе 1100 OHC Coupé. Воно брало участь у перегонах на початку 1960-х років.

Для цього довелося викупити два оригінальні екземпляри, які були продані понад півстоліття тому і розбиті в аваріях. Експерти Центру прототипів Skoda використовували оригінальні креслення, щоб повернути до життя унікальний спорткар – правда, деталей, що збереглися, вистачило тільки на один екземпляр, пише skoda-storyboard.

Це цікаво: "Механіка" без педалі зчеплення: у Ford представили незвичайну новинку

1100 OHC Coupé побудували у 1959 році. Обидва екземпляри отримали просторову раму, зварену з тонкостінних труб, легкий кузов з алюмінію та підвіску з поперечними важелями спереду та поздовжнім важелем ззаду.

У рух їх приводила "четвірка" від Skoda 440 Spartak (попередника Octavia) об'ємом 1,1 літра, потужність якої для спорткара збільшили більш ніж удвічі: з 40 до 92 кінських сил. Максимальна швидкість 555-кілограмової дводверки доходила до 200 кілометрів на годину. Skoda по шматочках викуповувала спорткари, і до 2015 року деталей вистачило на відновлення шасі, яке виставили в музеї марки. Однак пізніше компанія вирішила відтворити 1100 OHC Coupé повністю.

Усі фото skoda-storyboard

І ще: В ОАЕ презентують човен з водневими двигунами, який зможе літати на висоті 80 см над водою