З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"

Рівно рік тому вийшов у світ найновіший альбом Віктора Винника і МЕРІ "Жити, щоб пам’ятати". Поміж інших він умістив три пісні так званого "балканського циклу".

Запальний трек "Чорні очі" вийшов дещо раніше і дуже сподобався шанувальникам, а тепер настала черга неймовірно ліричної і проникливої композиції під назвою "Красиво".

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Хоча гурт МЕРІ позиціонує себе як рок-формація, Віктор Винник давно зізнавався у любові до фолькмузики, особливо до балканських мотивів. Він пояснює це тим, що народився у Карпатах, а звідти до Балкан не так вже й далеко.

Віктор Винник / Пресслужба

Щоб збагатити відео фольклорними нотами, режисер кліпу Віктор Винник запросив до співпраці артистів Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю "Верховина" з Дрогобича під керівництвом Сергія Дмитрієва. Головні ролі зіграли актори Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича Тетяна Моджук та Юрій Федчук.

За задумом режисера актори повинні були пережити в кадрі кілька важливих етапів свого життя в той час, як артисти балету та оркестру символізували собою життєву круговерть. Відео вийшло лаконічним, але водночас наповненим символікою, змістами та емоціями. А завдяки яскравим костюмам артистів "Верховини" отримало неймовірний український карпатський вайб.

"Верховина" / Пресслужба

За словами Віктора Винника, він залишився дуже задоволеним такою творчою співпрацею і в майбутньому не виключає можливості подальших спільних проєктів.

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