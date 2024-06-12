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KOLA та Міша Крупін залишились удвох у затопленій квартирі у кліпі на пісню "Тюльпани"

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KOLA та Міша Крупін випустили трек "Тюльпани" - фото 1
KOLA та Міша Крупін випустили трек "Тюльпани" / скриншот з відео

Співачка KOLA та Міша Крупін об'єдналися. Зробили вони це для того, щоб разом виконати пісню "Тюльпани" та представити кліп на цю композицію.

Гайда разом з Радіо МАКСИМУМ слухати потужну прем'єру від виконавців. За менш як добу кліп на пісню "Тюльпани" подивилися майже 60 тисяч разів!

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В описі до кліпу йдеться про те, що "Тюльпани" – це історія про кохання та пошук гармонії в душі заради майбутнього, яка, сподіваємось, знайде відгук у ваших серцях.

Це наш перший спільний трек, і ми намагалися передати у ньому всю глибину почуттів та емоцій, які виникають у стосунках після конфліктів. Ми з Мішею хотіли відтворити двох героїв пари, які ще й досі кохають, але вже розуміють що разом бути неможливо, сподіваюсь нам вдалося, адже кожен з нас колись переживав ці емоції,
– зауважила KOLA.

KOLA та Міша Крупін – Тюльпани: дивіться кліп на пісню

Текст і слова пісні "Тюльпани"

А ти мені тоді носив тюльпани,
Робив дурниці пʼяним,
Але під ковдрою грілись ногами.

А ти б мені зараз в очі не глянув,
Бо там суцільний фатум,
Прихований густим туманом.

А ти тоді сидів за фортепіано,
До біса грав погано
Повз нотні стани.

А ти тоді блукав всіма містами,
Блукав нерідними вустами,
Коли згадав востаннє.

Буде нам легше, якщо
Стерти з памʼяті наше кіно.
Хай на серці залишиться шов,
Бо я пішла і ти пішов.

Буде нам легше, якщо
Недопитим лишити вино.
Хай на серці загоїться шов,
Бо ти пішла і я пішов.

А ти в мені тоді впізнав свій почерк
І подих мій на дотик,
Що обпікав і з розуму зводив.

А ти тоді стояв в підʼїзді босим,
Хотів сказати досить,
Та знову все відклав на потім.

А ти в мені тоді знайшов свій спокій,
Як теплий день у жовтні,
Не такий як жодні.

Краще б ти не був для мене гостем,
Неначе лезом гострим,
Ти по серцю вдосталь…

Буде нам легше, якщо
Стерти з памʼяті наше кіно.
Хай на серці залишиться шов,
Бо я пішла і ти пішов.

Буде нам легше, якщо
Недопитим лишити вино.
Хай на серці загоїться шов,
Бо ти пішла і я пішов.

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