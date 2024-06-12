KOLA та Міша Крупін залишились удвох у затопленій квартирі у кліпі на пісню "Тюльпани"

Співачка KOLA та Міша Крупін об'єдналися. Зробили вони це для того, щоб разом виконати пісню "Тюльпани" та представити кліп на цю композицію.

Гайда разом з Радіо МАКСИМУМ слухати потужну прем'єру від виконавців. За менш як добу кліп на пісню "Тюльпани" подивилися майже 60 тисяч разів!

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В описі до кліпу йдеться про те, що "Тюльпани" – це історія про кохання та пошук гармонії в душі заради майбутнього, яка, сподіваємось, знайде відгук у ваших серцях.

Це наш перший спільний трек, і ми намагалися передати у ньому всю глибину почуттів та емоцій, які виникають у стосунках після конфліктів. Ми з Мішею хотіли відтворити двох героїв пари, які ще й досі кохають, але вже розуміють що разом бути неможливо, сподіваюсь нам вдалося, адже кожен з нас колись переживав ці емоції,

– зауважила KOLA.

KOLA та Міша Крупін – Тюльпани: дивіться кліп на пісню

Текст і слова пісні "Тюльпани"

А ти мені тоді носив тюльпани,

Робив дурниці пʼяним,

Але під ковдрою грілись ногами.

А ти б мені зараз в очі не глянув,

Бо там суцільний фатум,

Прихований густим туманом.

А ти тоді сидів за фортепіано,

До біса грав погано

Повз нотні стани.

А ти тоді блукав всіма містами,

Блукав нерідними вустами,

Коли згадав востаннє.

Буде нам легше, якщо

Стерти з памʼяті наше кіно.

Хай на серці залишиться шов,

Бо я пішла і ти пішов.

Буде нам легше, якщо

Недопитим лишити вино.

Хай на серці загоїться шов,

Бо ти пішла і я пішов.

А ти в мені тоді впізнав свій почерк

І подих мій на дотик,

Що обпікав і з розуму зводив.

А ти тоді стояв в підʼїзді босим,

Хотів сказати досить,

Та знову все відклав на потім.

А ти в мені тоді знайшов свій спокій,

Як теплий день у жовтні,

Не такий як жодні.

Краще б ти не був для мене гостем,

Неначе лезом гострим,

Ти по серцю вдосталь…

Буде нам легше, якщо

Стерти з памʼяті наше кіно.

Хай на серці залишиться шов,

Бо я пішла і ти пішов.

Буде нам легше, якщо

Недопитим лишити вино.

Хай на серці загоїться шов,

Бо ти пішла і я пішов.

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