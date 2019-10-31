Джокера висунули на Оскар в 16 номінаціях

Кіностудія Warner Bros висунула гучну стрічку Джокер і виконавця головної ролі Хоакіна Фенікса на Оскар. Про це повідомили на офіційній сторінці компанії.

Повідомляється, що компанія номінувала стрічку режисера Тодда Філліпса Джокер в 16 основних номінаціях з 24.

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Картина побореться за звання "найкращий фільм", "найкращий режисер" і у всіх технічних номінаціях, зокрема "найкращі спецефекти" і "найкращий монтаж". Крім того, виконавця головної ролі Хоакіна Фенікса номінували на "найкращу чоловічу роль", а Роберта Де Ніро на "найкращу чоловічу роль другого плану". Актриса Зазе Бітц претендує на титул "найкраща жіноча роль другого плану".

У які номінації насправді потрапить Джокер, стане відомо до 13 січня 2020 року за рішенням членів Американської кіноакадемії.

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