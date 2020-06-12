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З дрона зняли на відео міграцію 64 тисячі морських черепах: вражаючі кадри
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Біологи зняли на відео міграцію 64 тисячі австралійських зелених черепах. Рептилії пливуть до одного з островів Великого Бар'єрного рифа для відкладання яєць. Неймовірний ролик з'явився на сторінці Great Barrier Reef Foundation у Facebook.
Дослідники, які вивчають найбільшу у світі територію гніздування австралійської зеленої черепахи, зняли приголомшливі кадри за допомогою дрона для проєкту з відновлення острова Рейн. Вчені також працюють над встановленням парканів, щоб запобігти загибелі черепах.
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Австралійська зелена черепаха (Chelonia mydas) – вид морських черепах, що живуть в прибережних водах біля північного і північно-східного узбережжя Австралії і біля берегів Папуа-Нової Гвінеї. Вони занесені до Червоної книги і перебувають під загрозою зникнення.
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