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Майкл Джордан зловив величезну рибу вагою у 200 кг: відео

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Майкл Джордан - фото 1
Майкл Джордан / instagram

Легендарний баскетболіст Майкл Джордан під час змагань Big Rock Blue разом зі своєю командою зловив величезну рибу. Відео з демонстрацією улову було опубліковано в Twitter журналістом Кеном Ветлінгом.

Зірка світового баскетболу Майкл Джордан зі своєю командою Catch 23 зловив марліна – рибу ряду окунеподібних. Особина цього виду може виростати до 800 кг. Проте колишньому баскетболісту і його колективу вдалося упіймати рибину вагою 200 кг.

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Джордан відомий своєю любов'ю до риболовлі, він вже не в перший раз бере участь у змаганнях зі спортивного рибальства.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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