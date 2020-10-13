З Днем захисника України 2020: патріотичні привітання на 14 жовтня

Цьогоріч у середу, 14 жовтня, ми відзначаємо День захисника України. З цієї нагоди, підготували для вас патріотичні вітання зі святом у віршах, проза та смс, а ще патріотичні картинки до Дня захисника Вітчизни.

Патріотичні привітання з Днем захисника України надішліть на адресу тих, хто причетний до свята, у цю середу, 14 жовтня. Пам'ятайте, що головне – щира подяка за їх мужність. Тож не забудьте поздоровити своїх знайомих і рідних винуватців свята!

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Підготували для вас найкращі патріотичні вітання з Днем захисника на українській мові! Тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ:

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За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки –

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

Здоров’я в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!

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ЗІ святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Бльше життєвих і світлих надій!

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слава своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадок славних козаків!

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Я люблю кожну квіточку в полі

І струмок, що до річки біжить.

І високі, до неба, тополі

Й чисту-чисту небесну блакить.

І у синьому небі лелеки,

Й журавлину осінню печаль.

Й споришеві стежки, що далеко

Розійшлись по землі в синю даль.

У маленькі свої долоньки

Я промінчики сонця ловлю.

Україну мою, рідну неньку,

Я усім своїм серцем люблю.

Дякую, вам, захисники України!

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Вітаю з Днем захисника України! Від щирого серця бажаю тільки якнайкращого. Нехай здоров'я міцнішає, любов не залишає, а удача завжди супроводжує на життєвому шляху.

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Вітаю! Нехай буде мир у сім'ї, в душі, у небі. Бажаю, щоб життя було в радість, погода за вікном сонячна, а дні щасливими. Будь мужнім і сміливим, але залишайся трепетним і ніжним! З Днем захисника України!

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Вітаю з Днем захисника України! Бажаю козацьких перемог, гетьманських зарплат, богатирської сили, героїчної мужності, ангельського терпіння, неземне кохання і справжнього щастя!

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Сердечно вітаю з 14 жовтня! Зі святом мужності та відваги – з Днем захисника України! Бажаю підтримувати бойовий дух, відмінний настрій і міцне здоров'я. Нехай завжди вдається залишатися надійним і вірним захисником Батьківщини, сім'ї, коханих і дорогих людей!

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Вітаю всіх причетних з їх святом! Це один з небагатьох днів в році, коли кожен захисник, дорослий або ще не дуже, може гордо розправити плечі та сказати собі: "Так, я – захисник! Я – опора сім'ї та всієї держави, зараз або в майбутньому, і я пишаюся цим!" Бажаю вам любові близьких, внутрішньої гармонії, фізичних і душевних сил. Бажаю кожному з вас досягти поставленої мети!

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Від щирого серця вітаю з Днем захисника України, зі святом міцної сили та бравої мужності. Бажаю міцних нервів і сталевого здоров'я, справжньої витримки та незмінної справедливості в житті. Нехай характер дозволяє виявляти мужність в будь-якому бою і м'якість щодо близьких людей, нехай душу наповнює світло відваги, а серце – мудрість і любов.

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Дорогі та незамінні захисники, вітаємо вас з 14 жовтня! Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували у ваших родинах, тепло і затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог, будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкоряється вашій мужності та наполегливості. Зі святом!

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Дорогі наші захисники, наші хоробрі та відважні українці! Ви наша опора, надія і захист! Вітаємо вас з Днем захисника України! Дорогі, любі, рідні, спасибі вам за сміливість, відповідальність і надійність. Ми цінуємо все, що ви для нас робите, і дуже пишаємося вами, адже за вашими широкими спинами нам нічого не страшно! Бажаємо вам, наші сміливі, турботливі та кохані, міцного здоров'я, удачі у всьому, сил, терпіння і мужності. Будьте завжди такими сильними та хоробрими. Щастя, любові, добробуту і, звичайно ж, мирного неба над головою бажаємо вам і вашим родинам, наші захисники!

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