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З Днем захисника України 2020: патріотичні привітання на 14 жовтня
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Цьогоріч у середу, 14 жовтня, ми відзначаємо День захисника України. З цієї нагоди, підготували для вас патріотичні вітання зі святом у віршах, проза та смс, а ще патріотичні картинки до Дня захисника Вітчизни.
Патріотичні привітання з Днем захисника України надішліть на адресу тих, хто причетний до свята, у цю середу, 14 жовтня. Пам'ятайте, що головне – щира подяка за їх мужність. Тож не забудьте поздоровити своїх знайомих і рідних винуватців свята!
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Підготували для вас найкращі патріотичні вітання з Днем захисника на українській мові! Тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ:
Патріотичні вірші до Дня захисника України 2020
***
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки –
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!
Здоров’я в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!
***
ЗІ святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Бльше життєвих і світлих надій!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слава своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадок славних козаків!
***
Я люблю кожну квіточку в полі
І струмок, що до річки біжить.
І високі, до неба, тополі
Й чисту-чисту небесну блакить.
І у синьому небі лелеки,
Й журавлину осінню печаль.
Й споришеві стежки, що далеко
Розійшлись по землі в синю даль.
У маленькі свої долоньки
Я промінчики сонця ловлю.
Україну мою, рідну неньку,
Я усім своїм серцем люблю.
Дякую, вам, захисники України!
Патріотичні СМС привітання з Днем захисника Вітчизни
***
Вітаю з Днем захисника України! Від щирого серця бажаю тільки якнайкращого. Нехай здоров'я міцнішає, любов не залишає, а удача завжди супроводжує на життєвому шляху.
***
Вітаю! Нехай буде мир у сім'ї, в душі, у небі. Бажаю, щоб життя було в радість, погода за вікном сонячна, а дні щасливими. Будь мужнім і сміливим, але залишайся трепетним і ніжним! З Днем захисника України!
***
Вітаю з Днем захисника України! Бажаю козацьких перемог, гетьманських зарплат, богатирської сили, героїчної мужності, ангельського терпіння, неземне кохання і справжнього щастя!
***
Сердечно вітаю з 14 жовтня! Зі святом мужності та відваги – з Днем захисника України! Бажаю підтримувати бойовий дух, відмінний настрій і міцне здоров'я. Нехай завжди вдається залишатися надійним і вірним захисником Батьківщини, сім'ї, коханих і дорогих людей!
Патріотичні вітання на День захисника прозою
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Вітаю всіх причетних з їх святом! Це один з небагатьох днів в році, коли кожен захисник, дорослий або ще не дуже, може гордо розправити плечі та сказати собі: "Так, я – захисник! Я – опора сім'ї та всієї держави, зараз або в майбутньому, і я пишаюся цим!" Бажаю вам любові близьких, внутрішньої гармонії, фізичних і душевних сил. Бажаю кожному з вас досягти поставленої мети!
***
Від щирого серця вітаю з Днем захисника України, зі святом міцної сили та бравої мужності. Бажаю міцних нервів і сталевого здоров'я, справжньої витримки та незмінної справедливості в житті. Нехай характер дозволяє виявляти мужність в будь-якому бою і м'якість щодо близьких людей, нехай душу наповнює світло відваги, а серце – мудрість і любов.
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Дорогі та незамінні захисники, вітаємо вас з 14 жовтня! Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували у ваших родинах, тепло і затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог, будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкоряється вашій мужності та наполегливості. Зі святом!
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Дорогі наші захисники, наші хоробрі та відважні українці! Ви наша опора, надія і захист! Вітаємо вас з Днем захисника України! Дорогі, любі, рідні, спасибі вам за сміливість, відповідальність і надійність. Ми цінуємо все, що ви для нас робите, і дуже пишаємося вами, адже за вашими широкими спинами нам нічого не страшно! Бажаємо вам, наші сміливі, турботливі та кохані, міцного здоров'я, удачі у всьому, сил, терпіння і мужності. Будьте завжди такими сильними та хоробрими. Щастя, любові, добробуту і, звичайно ж, мирного неба над головою бажаємо вам і вашим родинам, наші захисники!
Патріотичні картинки чоловікам на 14 жовтня
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