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З Днем юриста 2019: СМС привітання з професійним святом у прозі
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Щороку 8 жовтня українці відзначають День юриста. Красиві привітання з цим професійним святом – у нашій добірці! Зібрали для вас оригінальні смс поздоровлення українською, які потішать ваших близьких. Обирайте найкраще вітання зі святом юристів!
Смс привітання з нагоди Дня юриста не залишать байдужими ваших знайомих, які працюють у цій сфері. Зібрали для вас красиві привітання з Днем юриста, які ви мусите неодмінно надіслати своїм друзям у їхній професійний день.
Тут більше: Привітання з Днем юриста: прикольні побажання і картинки на свято
Оригінальні смс поздоровлення до Дня юриста
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Вітаємо професіоналів своєї справи з днем юриста України! Бажаємо завжди мати козир в рукаві, гідний багаж знань і досвіду, перспектив і приголомшливого успіху! Будьте здорові, уважні, детальні, розважливі та багатогранні! Нехай ваша праця приносить бажаний дохід і велике задоволення! Добра вам і високих цілей!
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Шановні юристи України, вітаю вас зі святом вашої професії! Бажаю, щоб Конституція була путівником на роботі, а Біблія і закони світобудови – вказували правильний шлях у житті. Бережіть здоров'я і життєву силу, нехай мир і спокій дарують найрідніші люди. Всіх земних благ!
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Юристи, вітаємо з вашим професійним святом! Бажаємо, щоб ваші очі та серце були так само сліпі, як і у богині правосуддя Феміди, адже ви оперуєте законами, а не почуттями. Нехай же вашими вірними супутниками будуть об'єктивність, послідовність, логічність і удача!
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Вітаю з Днем юриста! Бажаю в юриспруденції плавати, як риба в воді, причому не проста риба, а метикувата акула, яка зубами вирве свій успіх, нюхом відчує істину. Успіхів тобі та процвітання, здоров'я, моральних і фізичних сил.
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З Днем юриста України! Нехай буде легким і безперешкодним шлях по юридичних кар'єрних сходах, нехай справедлива Феміда завжди підказує, як розв'язувати питання. Легкої вдачі та успіхів в юриспруденції, процвітання і щастя в круговерті цікавих подій життя!
Короткі вітання у День юриста своїми словами
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Ваш вибір професії – це вибір шляху відповідальності, справедливості, відданості, цілеспрямованості. Нехай ваші професійні зусилля будуть винагородженні повагою і довірою громадян, впевненістю у надійному і справедливому захисті їх конституційних прав і свобод!
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Вітаю з Днем юриста України та бажаю, щоб у твоїй діяльності було якомога менше паперової тяганини і якомога більше цікавих справ, що підвищують твою репутацію, примножують твій успіх. Будь відмінним юристом і щасливою людиною на законних правах свого серця!
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Вітаємо з Днем юриста України! Нехай закони світобудови гарантують тобі права на міцне здоров'я, всеосяжне щастя і щиру любов, а твоя доля не тільки захищає ці права, але і втілює їх у життя!
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Від щирого серця вітаю з Днем юриста України. Побажати хочу непереможного здоров'я, ентузіазму, оптимізму, бадьорості та найміцніших сил. Бажаю не знати помилок і невдач, втоми та безвиході. Нехай всі справи успішно фінішують, а в особистому житті нехай буде щастя, спокій і любов!
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Щиросердечно вітаємо юридичну громадськість із професійним святом – Днем юриста! Щиро зичимо вам здоров'я, добробуту, щастя й удачі, життєвої наснаги та нових здобутків у професійній і громадській діяльності в ім'я процвітання нашої України!
Смс привітання з Днем юриста у віршах
***
Нерви наче із каміння
Незаплямоване сумління
В суперечках завжди правий
Знає добре римське право
Серце чуйне. Руки чисті.
Коньяку налий, юристе!
***
Було отак, так є
І завжди буде,
Закон щоб нас
Виводив із пітьми.
Щоб довіряли,
Вірили нам люди,
І чесним людям
Вірили всі ми!
***
Невинного скарати не дасте,
Порадою підтримуєте нас,
Закони добре знаєте. За все
У день святковий вітаємо ми вас!
***
На сторожі закону весь вік,
У складних і нелегких справах
Знайдете ви правильний хід,
Захистите завжди правих.
Вітаємо!
***
Ви працюєте, юристи, непохитно,
Ви бережете честь своїх клієнтів,
Ви знаєте, як зробити все законно,
Юристи, ви гідні компліментів!
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