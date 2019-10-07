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Привітання з Днем юриста 2019: прикольні побажання і картинки на свято
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Привітання з Днем юриста 2019 на українській мові допоможуть красиво поздоровити всіх представників цієї професії! Підготували для вас вітання прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки і листівки. Обирайте найкраще поздоровлення та надсилайте друзям чи колегам юристам!
День юриста 2019 в Україні відзначають 8 жовтня. Ця спеціальність – одна із дуже популярних в країні, тому не забудьте привітати своїх знайомих-юристів чи колег із професійним святом. Відзначимо, що українці святкують цей день з 1997 року.
Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:
Вірші для привітання з Днем юриста
***
Закони складені у папки.
У кодексах якісь закладки
У голові – якісь статті
І захист права на меті.
Якісь питання? Йдем до суду.
Проблеми? Вирішать! Не буде!
Коли до справ взялись вони -
Феміди дочки і сини.
Вони уміють, знають, хочуть
І роблять!
(Хоч би не зурочить ).
Ще й так, що їх авторитет
Зростає зразу аж на метр
Все відповідно до канонів
І згідно з приписами закону
Та згідно з іміджевими справами.
Щоб лиш оклад весь час зростав…
І щоб серйознішали теми,
Щоб швидше зватися "партнери…”
Та все ж найкраща із цих рис,
Це скромно зватися – Юрист.
***
Нововведення, закони напам'ять ти знаєш,
У справах фінансових ти ніколи не прогадаєш.
Працею ти копіткою повагу заслужив,
Кар'єру швидко зробив і з совістю дружив.
Тебе я поважаю за чесність, влучний розум,
У день святковий бажаю везіння та фортуни,
Побільше тобі щастя, удачі і добра,
Нехай вірною буде дружба і любов твоя!
***
Юриста з непорушною волею,
Юриста з серйозною долею,
З позицією активіста -
Вітаємо ми з днем юриста!
Вітаємо і побажаємо
Успіхів і помислів чистих,
І довгих днів життя променистих,
Щоб був ти непотоплюваний.
Щоб щастя тобі посміхалося,
Життя радістю наповнювалася!
***
Всіх юридичних моментів
Зобов'язаний ти канони знати,
В роботі - не до сентиментів, -
Ти повинен угоди оформляти.
І тому тобі бажаємо
Частіше все ж відпочивати,
Ми з днем юриста вітаємо,
Бажаємо далі процвітати!
***
Ти - юрист, і це значить,
Що сьогодні свято твоє!
Побажати хочу удачі,
Примножити досвід свій,
І клієнтів постійних,
Безліч вдалих справ,
Виконання бажань,
Щоб збувалося, що хотів!
***
Юрист – це поклик вищих сил
Щодня родитися й вмирати
Заради грішних людських тіл,
Судити, захищати і карати.
І тільки раз у рік є день,
Коли не хочеться вершити
Доль із вказівками наймень,
А є бажання просто Жити.
Всміхатися без справ і без турбот,
Вшановувати успіхи, здобутки
Заслужених колегами висот
І дарувати в жовтні "незабудки".
Це завтра: юрисконсульт, прокурор,
Нотаріус, суддя із адвокатом,
З законним шансом на фурор,
У шахи гратимуть з азартом.
Сьогодні ж ми вітаєм Вас
Із святом справжньої еліти,
Хай врешті Вас оцінить час
***
Для юриста не проблема:
Пізно лягти і рано встати.
Для нього рідна тема –
Незаконність розпізнати.
Він витривалий, стійкий,
Він талановитий, як артист,
Якщо потрібно в бій, він – жвавий,
Треба – змовчить юрист.
Він – гроза для афериста,
Він не терпить зло і лестощів,
Кредо життя для юриста:
Юридична честь!
СМС вітання до Дня юриста
***
На сторожі закону весь вік,
У складних і нелегких справах
Знайдете ви правильний хід,
Захистите завжди правих.
Вітаємо!
***
Нерви наче із каміння
Незаплямоване сумління
В суперечках завжди правий
Знає добре римське право
Серце чуйне. Руки чисті.
Коньяку налить юристам!
***
Невинного скарати не дасте,
Порадою підтримуєте нас,
Закони добре знаєте. За все
У день святковий всі вітаєм вас!
***
Ви працюєте, юристи, непохитно,
Ви бережете честь своїх клієнтів,
Ви знаєте, як зробити все законно,
Юристи, ви гідні компліментів!
***
Вітаємо вас зі святом ясним
І бажаємо вам справ легких .
Ви – юристи і всім ясно,
Що працюєте ви неспроста!
Побажання колегам у прозі
Юрист – це не професія, а покликання людини. Це людина, яка зможе вирішити будь-яку проблему. І саме в цей день ви відзначаєте професійне свято. Дозвольте привітати Вас і побажати успіхів, удачі і благополуччя. Спасибі Вам за професіоналізм і турботу про людей!
***
Для чого потрібні юристи? Отримати спадок від бабусі в Америці, відбитися від штрафу або зменшити податки? Одним словом, юристи нам потрібні як повітря. Тому прийміть наші вітання з Вашим професійним святом. Ніколи не сумуйте, і нехай усі Ваші справи будуть виграшними.
***
Щиро вітаю Вас з професійним святом. Нехай Ваші знання та вміння допоможуть Вам вирішувати навіть самі заплутані справи, а удача завжди буде супроводжувати Вас у цій почесній місії.
***
День юриста – професійне свято всіх служителів Закону, незалежно від того, в якій сфері вони працюють. Професія юриста – почесна і відповідальна, адже на Ваших плечах лежить обов'язок відстоювати інтереси громадян. Бажаємо Вам довголіття, удачі і терпіння. Вітаємо Вас, службовці Закону!
***
Ти вибрав престижну й відповідальну професію юриста. Бути юристом нелегко, але скільки поваги й честі принесе тобі ця робота. Я хочу побажати тобі удачі та успіхів у всіх твоїх справах, не зупиняйся ніколи та сміливо йди вперед. Із днем юриста!
***
Сьогодні ми святкуємо професійний День всіх юристів нашої країни. Кожній людині хоча б раз у житті знадобилися послуги цих розумних людей. Тому прийміть від нас слова подяки. Нехай Ваша робота завжди приносить Вам задоволення і користь оточуючим, і всі Ваші заповітні мрії збуваються.
Прикольні картинки і листівки юристам
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