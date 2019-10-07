Привітання з Днем юриста 2019: прикольні побажання і картинки на свято

Привітання з Днем юриста 2019 на українській мові допоможуть красиво поздоровити всіх представників цієї професії! Підготували для вас вітання прозі, віршах та смс, а також прикольні картинки і листівки. Обирайте найкраще поздоровлення та надсилайте друзям чи колегам юристам!

День юриста 2019 в Україні відзначають 8 жовтня. Ця спеціальність – одна із дуже популярних в країні, тому не забудьте привітати своїх знайомих-юристів чи колег із професійним святом. Відзначимо, що українці святкують цей день з 1997 року.

Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкращі побажання:

***

Закони складені у папки.

У кодексах якісь закладки

У голові – якісь статті

І захист права на меті.

Якісь питання? Йдем до суду.

Проблеми? Вирішать! Не буде!

Коли до справ взялись вони -

Феміди дочки і сини.

Вони уміють, знають, хочуть

І роблять!

(Хоч би не зурочить ).

Ще й так, що їх авторитет

Зростає зразу аж на метр

Все відповідно до канонів

І згідно з приписами закону

Та згідно з іміджевими справами.

Щоб лиш оклад весь час зростав…

І щоб серйознішали теми,

Щоб швидше зватися "партнери…”

Та все ж найкраща із цих рис,

Це скромно зватися – Юрист.

***

Нововведення, закони напам'ять ти знаєш,

У справах фінансових ти ніколи не прогадаєш.

Працею ти копіткою повагу заслужив,

Кар'єру швидко зробив і з совістю дружив.

Тебе я поважаю за чесність, влучний розум,

У день святковий бажаю везіння та фортуни,

Побільше тобі щастя, удачі і добра,

Нехай вірною буде дружба і любов твоя!

***

Юриста з непорушною волею,

Юриста з серйозною долею,

З позицією активіста -

Вітаємо ми з днем юриста!

Вітаємо і побажаємо

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих,

Щоб був ти непотоплюваний.

Щоб щастя тобі посміхалося,

Життя радістю наповнювалася!

***

Всіх юридичних моментів

Зобов'язаний ти канони знати,

В роботі - не до сентиментів, -

Ти повинен угоди оформляти.

І тому тобі бажаємо

Частіше все ж відпочивати,

Ми з днем юриста вітаємо,

Бажаємо далі процвітати!

***

Ти - юрист, і це значить,

Що сьогодні свято твоє!

Побажати хочу удачі,

Примножити досвід свій,

І клієнтів постійних,

Безліч вдалих справ,

Виконання бажань,

Щоб збувалося, що хотів!

***

Юрист – це поклик вищих сил

Щодня родитися й вмирати

Заради грішних людських тіл,

Судити, захищати і карати.

І тільки раз у рік є день,

Коли не хочеться вершити

Доль із вказівками наймень,

А є бажання просто Жити.

Всміхатися без справ і без турбот,

Вшановувати успіхи, здобутки

Заслужених колегами висот

І дарувати в жовтні "незабудки".

Це завтра: юрисконсульт, прокурор,

Нотаріус, суддя із адвокатом,

З законним шансом на фурор,

У шахи гратимуть з азартом.

Сьогодні ж ми вітаєм Вас

Із святом справжньої еліти,

Хай врешті Вас оцінить час

***

Для юриста не проблема:

Пізно лягти і рано встати.

Для нього рідна тема –

Незаконність розпізнати.

Він витривалий, стійкий,

Він талановитий, як артист,

Якщо потрібно в бій, він – жвавий,

Треба – змовчить юрист.

Він – гроза для афериста,

Він не терпить зло і лестощів,

Кредо життя для юриста:

Юридична честь!

***

На сторожі закону весь вік,

У складних і нелегких справах

Знайдете ви правильний хід,

Захистите завжди правих.

Вітаємо!

***

Нерви наче із каміння

Незаплямоване сумління

В суперечках завжди правий

Знає добре римське право

Серце чуйне. Руки чисті.

Коньяку налить юристам!

***

Невинного скарати не дасте,

Порадою підтримуєте нас,

Закони добре знаєте. За все

У день святковий всі вітаєм вас!

***

Ви працюєте, юристи, непохитно,

Ви бережете честь своїх клієнтів,

Ви знаєте, як зробити все законно,

Юристи, ви гідні компліментів!

***

Вітаємо вас зі святом ясним

І бажаємо вам справ легких .

Ви – юристи і всім ясно,

Що працюєте ви неспроста!

Юрист – це не професія, а покликання людини. Це людина, яка зможе вирішити будь-яку проблему. І саме в цей день ви відзначаєте професійне свято. Дозвольте привітати Вас і побажати успіхів, удачі і благополуччя. Спасибі Вам за професіоналізм і турботу про людей!

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Для чого потрібні юристи? Отримати спадок від бабусі в Америці, відбитися від штрафу або зменшити податки? Одним словом, юристи нам потрібні як повітря. Тому прийміть наші вітання з Вашим професійним святом. Ніколи не сумуйте, і нехай усі Ваші справи будуть виграшними.

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Щиро вітаю Вас з професійним святом. Нехай Ваші знання та вміння допоможуть Вам вирішувати навіть самі заплутані справи, а удача завжди буде супроводжувати Вас у цій почесній місії.

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День юриста – професійне свято всіх служителів Закону, незалежно від того, в якій сфері вони працюють. Професія юриста – почесна і відповідальна, адже на Ваших плечах лежить обов'язок відстоювати інтереси громадян. Бажаємо Вам довголіття, удачі і терпіння. Вітаємо Вас, службовці Закону!

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Ти вибрав престижну й відповідальну професію юриста. Бути юристом нелегко, але скільки поваги й честі принесе тобі ця робота. Я хочу побажати тобі удачі та успіхів у всіх твоїх справах, не зупиняйся ніколи та сміливо йди вперед. Із днем ​​юриста!

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Сьогодні ми святкуємо професійний День всіх юристів нашої країни. Кожній людині хоча б раз у житті знадобилися послуги цих розумних людей. Тому прийміть від нас слова подяки. Нехай Ваша робота завжди приносить Вам задоволення і користь оточуючим, і всі Ваші заповітні мрії збуваються.

Привітання з Днем юриста у картинках

Віршоване вІтання з Днем юриста

Вітання з Днем юриста

Поздоровлення до Дня юриста

Поздоровлення до Дня юриста

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