У Бразильській асоціації юристів працює пухнастий адвокат: фото

Бразильська асоціація юристів найняла на роботу незвичайного працівника, на якого спершу приходили скарги. Але тепер він став справжньою родзинкою офісу!

Нещодавно у Бразильській асоціації юристів (OAB) з'явився пухнастий працівник Леон. Колись маленьке кошеня вирішило сховатись від негоди у будівлі асоціації і трапилось так, що він знайшов своє покликання. Щоправда, спершу на кота приходило чимало скарг, тому юристи креативно розв'язували цю проблему і...найняли пухнастика на роботу. Тепер Леон працює адвокатом і навіть має власний бейдж. Щоправда, складні справи йому поки не доручають, тому тваринка просто зустрічає всіх гостей будівлі та підіймає їм настрій. До того ж, кіт отримав персональний профіль в Instagram, де у нього вже понад 76 тисяч прихильників!

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Джерело фото: instagram.com/dr_leon_advogato

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