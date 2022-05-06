На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З Днем піхоти: у Генштабі показали ефектне відео з нашими бійцями
-
- 78
День піхоти в Україні відзначають щороку 6 травня, а в умовах війни це ще важливіша дата, адже наші бійці показують всю свою мужність, оберігаючи країну. Тому у Генштабі показали міць піхотинців у новому відео.
У Генеральному штабі ЗСУ привітали всіх піхотинців, які зараз ведуть важку війну за свободу, незалежність та майбутнє України. На сторінці ключового військового органу у фейсбуці з'явилось ефектне відео з нашими бійцями.
І ще: М*скалі – це мєрзость: "Чоткий паца" з Рівного нищить окупантів на Донбасі
Бути піхотинцем нелегко, але почесно. Тому українці цінують і поважають піхоту. Щодня і щогодини наші воїни у думках, молитвах і серцях мільйонів людей. Російським катам України не варто чекати милосердя. Ми не зупинимося, доки останній окупант не залишить нашу землю. Хочу подякувати всім піхотинцям, чоловікам і жінкам, які відстоюють волю нашої країни та захищають весь цивілізований світ у жорстоких боях з ворогом. Пишаюся тим, що я піхотинець. Разом переможемо! – зазначив начальник Генштабу та генерал-лейтенант Сергій Шаптала.
Читайте також: Українські бійці "підбадьорили" техніку окупантів: фото до і після
- 06 травня
-
20:54Представник Ізраїлю на Євробаченні 2022 заявив, що українці "повинні виграти все"
-
20:23Вивчай Україну: зіграйте в онлайн-гру від українського розробника
-
19:51На кіноринку Marché du Film у Каннах представлять 30 українських фільмів
-
19:21Усик та Ломаченко потрапили у ТОП 10 найкращих боксерів сучасності
-
18:54Faine Misto відбудеться у форматі триденного благодійного фестивалю
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:257 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:53Український фільм "Снайпер. Білий Ворон" вийшов у прокат у країнах Балтії
-
17:22На аукціоні продають особисту річ Кузьми Скрябіна, гроші перекажуть на ЗСУ
-
16:54Український заклад визнали одним з найкращих барів Європи
-
16:22Слава Україні: Естонія випустить спеціальні монети, кошти з яких передасть НБУ
-
15:51Скасували спрощений режим вивезення тварин – дивіться нові правила
-
15:20З Днем піхоти: у Генштабі показали ефектне відео з нашими бійцями
-
14:50Я хочу до Львова: слухайте спільну пісню співака OKS, Львівської ОВА та лейбла MONOTON
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:21SKOFKA – Не забудем і не пробачим: слухайте новий болючий трек
-
13:56Погода в Україні 7 травня: у яких областях пройдуть дощі
-
13:22Привітання з Днем матері 2022: найкращі вітання українською мовою
-
12:57М*скалі – це мєрзость: "Чоткий паца" з Рівного нищить окупантів на Донбасі
-
12:23Христина Соловій – Я твоя зброя: дивіться новий потужний кліп
-
11:596 ознак військових маніпуляцій у мережі, про які варто знати
-
11:24Забирайте: зірка "Жіночого кварталу" спародіювала дружину Шарія у новому відео
-
10:55Привітання з Днем ангела Юрія 2022: вірші, смс та проза на іменини
-
10:24"Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом
-
09:56ТОП 5 сервісів для пошуку роботи під час війни
- 06 травня
-
20:23Вивчай Україну: зіграйте в онлайн-гру від українського розробника
-
17:22На аукціоні продають особисту річ Кузьми Скрябіна, гроші перекажуть на ЗСУ
-
14:21SKOFKA – Не забудем і не пробачим: слухайте новий болючий трек
-
12:23Христина Соловій – Я твоя зброя: дивіться новий потужний кліп
-
10:24"Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом
- 05 травня
-
20:26Нацбанк України випустить пам'ятні монети, присвячені війні з росією
-
17:23Експерт дав прогноз, коли зникнуть черги на заправках
-
14:22Євробачення 2022: представники Латвії емоційно заспівали "Стефанію" – відео
-
11:56"Кива, ти наступний": реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія
-
09:40Анджеліна Джолі показала фото з дітьми та з уламком ракети зі Львова
-
08:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
- 04 травня
-
20:217-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ
-
18:20Маріуполь Хроніки пекла: дивіться онлайн потужний фільм про місто-герой
-
14:21Крик душі кожної матері: MamaRika випустила щемливу пісню "Сину"
-
10:22Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
- 03 травня
-
19:19Нульове розмитнення: які автомобілі завезли в Україну без сплати мита
-
17:49TIME відкрив голосування за найвпливовішу людину світу: на якому місці зараз Зеленський
-
15:24Пісня про Чорнобаївку: слухайте потужну композицію від захисників України
-
12:52Понад 30 авторів з усього світу створять "Комікси для України: Насіння соняшника"
-
09:52УЄФА запровадили нові заборони для росії
-
08:53Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
- 02 травня
-
19:52ДСНС показали, як рятували кицю зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці
-
16:53Місця щасливих людей: зірки переспівали хіт Кузьми про міста України
-
13:55Допомога онлайн: безплатні сервіси для українців під час війни
-
10:26Ед Ширан та Антитіла випустили спільний трек: дивіться кліп