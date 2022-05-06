З Днем піхоти: у Генштабі показали ефектне відео з нашими бійцями

День піхоти в Україні відзначають щороку 6 травня, а в умовах війни це ще важливіша дата, адже наші бійці показують всю свою мужність, оберігаючи країну. Тому у Генштабі показали міць піхотинців у новому відео.

У Генеральному штабі ЗСУ привітали всіх піхотинців, які зараз ведуть важку війну за свободу, незалежність та майбутнє України. На сторінці ключового військового органу у фейсбуці з'явилось ефектне відео з нашими бійцями.

І ще: М*скалі – це мєрзость: "Чоткий паца" з Рівного нищить окупантів на Донбасі

Бути піхотинцем нелегко, але почесно. Тому українці цінують і поважають піхоту. Щодня і щогодини наші воїни у думках, молитвах і серцях мільйонів людей. Російським катам України не варто чекати милосердя. Ми не зупинимося, доки останній окупант не залишить нашу землю. Хочу подякувати всім піхотинцям, чоловікам і жінкам, які відстоюють волю нашої країни та захищають весь цивілізований світ у жорстоких боях з ворогом. Пишаюся тим, що я піхотинець. Разом переможемо! – зазначив начальник Генштабу та генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Читайте також: Українські бійці "підбадьорили" техніку окупантів: фото до і після