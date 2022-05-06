М*скалі – це мєрзость: "Чоткий паца" з Рівного нищить окупантів на Донбасі

Відомий в мережу "Чоткий паца", яки прославився завдяки фразі "це мєрзость", зараз активно захищає Україну на фронті. Історія цього хлопця точно заслуговує більше уваги, аніж просто до чергового кумедного персонажа в інтернеті.

Ще у далекому 2014 році Іван Мартинов прокоментував економічну ситуацію в країні фразою "це мєрзость", через що став зіркою соцмереж на прізвисько "Чоткий паца з Рівного". Сьогодні ж хлопець вважає, що "москалі – це мєрзость", та активно бореться з окупантами на Донеччині у складі єгерської бригади. Такою несподіваною новиною поділились на офіційній сторінці Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

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Насправді "Чоткий паца" був учасником Революції Гідності, побував у складі добровольчого батальйону та служив за контактом у ЗСУ 5 років. Але перерва між службою вийшла не дуже довгою

Після служби приїхав до батька, три місяці відпочив і знову довелося йти на війну, – розповідає хлопець, який ще крізь сон 24 лютого чув, як летять ракети – Подзвонили із сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі кави, але і попити її не встиг – приїхала машина, і от я вже у військкоматі.

Тож сьогодні Іван Мартинов – піхотинець 68-ї єгерської бригади, який планує після перемоги мандрувати світом без "рашистської гидоти" та одружитись.

До слова, ось відео, яке прославило Івана у мережі:

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