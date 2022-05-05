Українські бійці "підбадьорили" техніку окупантів: фото до і після

Вічно можна дивитись на три речі: як тече вода, як процвітає Україна та як палає ворожа техніка. І над останнім особливо активно працюють українські військові!

Збройні сили України встигають не тільки давати відсіч ворогам, захищаючи нашу країну, а й фіксувати такі перемоги. Це підтверджують і бійці з 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха. Відважні захисники на Луганщині ефектно знищують техніку окупантів та діляться кадрами на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Було – стало. Воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха продовжують "підбадьорювати" незваних "гостей". Вірте в воїнів, вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо!, – зазначають військові.

Відзначимо, що станом на 5 травня ворог втратив 1092 танки, 2651 ББМ, 1907 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну мають такий вигляд:

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