Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Шахтар Серіал Великі Вуйки Хелловін

Снігова королева: Ірина Шейк підкорила новою зйомкою

  • 45
Ірина Шейк у новій фотосесії - фото 1
Ірина Шейк у новій фотосесії / instagram.com/irinashayk

Відома модель Ірина Шейк розбурхала мережу появою у новій крижаній фотосесії. Красуню вже встигли порівняти з сучасною Сніговою королевою, і з цим важко посперечатися.

33-річна шалено популярна модель Ірина Шейк встигає не тільки працювати над кар'єрою та виховувати маленьку донечку Лею, а й вести сторінку в Instagram. Там за нею стежать більш як 12 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно, адже красуня регулярно тішить свіжими кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх буднів.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)

Нещодавно Ірина поділилась фото зі зйомки в кампанії італійського бренду Falconeri, яка пройшла в Ісландії. Як зізналась модель, цю фотосесію вона не забуде ніколи. І справді, на світлинах можна побачити не лише розкішну Шейк у мінімалістичних та простих образах, а й величну природу Ісландії. Бренд вже встиг порівняти красуню з сучасної сніговою королевою!

instagram.com/irinashayk - фото 363206
instagram.com/irinashayk
instagram.com/falconeriofficial - фото 363207
instagram.com/falconeriofficial
instagram.com/falconeriofficial - фото 363208
instagram.com/falconeriofficial
instagram.com/falconeriofficial - фото 363209
instagram.com/falconeriofficial

Читайте також: Зваблива кішка: відома модель розбурхала мережу пікантними фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
  • 13 жовтня, 21:00
  • 5901
Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
  • 21 жовтня, 14:30
  • 17464
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1839929
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз