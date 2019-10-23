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Снігова королева: Ірина Шейк підкорила новою зйомкою
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Відома модель Ірина Шейк розбурхала мережу появою у новій крижаній фотосесії. Красуню вже встигли порівняти з сучасною Сніговою королевою, і з цим важко посперечатися.
33-річна шалено популярна модель Ірина Шейк встигає не тільки працювати над кар'єрою та виховувати маленьку донечку Лею, а й вести сторінку в Instagram. Там за нею стежать більш як 12 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно, адже красуня регулярно тішить свіжими кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх буднів.
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Нещодавно Ірина поділилась фото зі зйомки в кампанії італійського бренду Falconeri, яка пройшла в Ісландії. Як зізналась модель, цю фотосесію вона не забуде ніколи. І справді, на світлинах можна побачити не лише розкішну Шейк у мінімалістичних та простих образах, а й величну природу Ісландії. Бренд вже встиг порівняти красуню з сучасної сніговою королевою!
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