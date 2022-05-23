KOZAK SYSTEM випустили пісню "Азов – сталь" про захисників Маріуполя

Гурт KOZAK SYSTEM випустив кліп на нову потужну пісню "Азов – сталь", яку присвячено захисникам міста Маріуполь, що зараз страждає від нещадних атак окупантів. Це варто почути!

Українські рокери KOZAK SYSTEM презентували відео на новий трек "Азов – сталь", який написали всього за пів години після благодійного концерту у Львові. Потужна пісня зазвучала і на не менш особливій локації – у місті Шаргород на Вінниччині, де є унікальна хресна дорога, пише Радіо MAXIMUM.

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Ця пісня – з тих, що пишеться за пів години. В цей час серце зупиняється і з’являються гіркі сльози гордості, а мелодія і слова народжуються одночасно. Слава Захисникам Міста Марії! Героям Слава! Символічно, що саме на імпровізованій Голгофі і було відзняте відео "Азов – сталь", присвячене захисникам Маріуполя. 83 дні оборони Маріуполя змінили перебіг повномасштабної війни РФ проти України. Захисники маріупольського заводу "Азовсталь" зламали плани противника із захоплення сходу України та відтягнули на себе величезні сили ворога, – йдеться в описі.

Відзначимо, що фронтмен гурту Іван Леньо з початку повномасштабної війни став добровольцем у патрульній поліції Києва та щодня неймовірно хвилювався про ситуацію в країні та у Маріуполі.

Ми вважаємо цих людей абсолютними героями, символом Незламності, символом віри у Перемогу, віри в Україну. Низький уклін кожному захиснику Маріуполя. Ми дуже сподіваємося, що буде знайдений механізм, який дозволить визволити їх з полону, – наголосив він.

KOZAK SYSTEM – Азов – сталь, дивіться кліп онлайн:

Тексті пісні Азов – сталь гурту KOZAK SYSTEM

Марія свята, ти їх збережи

Мене не жалій - я вже на межі

Ти бачила все, тут Бога нема

Тут тільки вогонь і свіжа зола

Моє серце – сталь!

Моя кров – Азов!

Не плач моя люба!

Воскреснемо знов!

Моє серце – сталь!

Моя кров – Азов!

Не плач моя люба!

Воскреснемо знов!

У темряві бачу я очі твої

Повір, тут ми всі нестерпно живі

Повір, що я чую молитву твою

За тебе, за неньку, за вас тут стою

Моє серце – сталь!

Моя кров – Азов!

Не плач моя люба!

Воскреснемо знов!

Моє серце – сталь!

Моя кров – Азов!

Не плач моя люба!

Воскреснемо знов!

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