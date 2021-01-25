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З Днем ангела Тетяни 2021: оригінальні привітання на іменини в прозі
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25 січня Тетяни відзначають свій День ангела. З нагоди цього свята, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинниць. Поздоровте своїх знайомих Тань з їхнім Днем ангела!
Ім'я Тетяна походить з давньогрецької та означає "засновниця". Свій День ангела власниці цього імені відзначають 25 січня. Привітання для Тетяни в її День Ангела подарують гарний настрій володаркам такого імені.
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Зібрали для вас привітання з іменинами Тетяни українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть Тані найкращі поздоровлення:
Привітання Тетяні з іменинами у прозі
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Дорога і мила Тетяна, вітаю тебе з днем ангела! Нехай в цей зимовий морозний день серце твоє буде оповите теплом і ніжністю. Бажаю, щоб кожна твоя мрія незабаром стала реальністю, а в душі постійно знаходилося місце для нових, солодких мрій. Нехай поруч будуть тільки кращі люди, готові завжди тебе підтримати, зрозуміти та прийти на допомогу.
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Вітаю вас з днем святої Тетяни! Нехай ваша свята покровителька завжди оберігає вас і ваших близьких від біди, допомагає у важкі хвилини та підтримує на всіх шляхах життя. Нехай кожну мить ваше серце сяє небесною радістю і переповнюється щастям!
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Вітаю з днем Тетяни та від душі бажаю милої посмішки та щасливого сміху, добрих надій і заповітних бажань, солодких мрій і вічної краси, справжнього щастя і вірного кохання, солодких миттєвостей життя і чудового настрою.
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Дорогі власниці прекрасного, сильного імені Тетяна! Сердечно вітаємо вас з іменинами, бажаємо краси, гармонії в душі, особистого щастя, радості зустрічей, душевного тепла, успіхів у всіх починаннях.
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Тетяно, нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас! Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, тепла й захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та добробуту в усьому. Зі святом!
Короткі вітання з Днем ангела для Тетяни своїми словами
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Танюша, нехай цей січневий ранок подарує заряд позитиву, привітання близьких і гарний настрій на весь день. Нехай береже тебе свята Тетяна!
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З Днем Тетяни! Бажаю океан можливостей і щастя, море любові та надій, водоспад радісних емоцій і яскравих мрій, які обов'язково будуть збуватися!
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Нехай покровителька свята Тетяна допомагає в скрутні часи, чує прохання і молитви, виконує заповітні бажання, дарує серцю радість і любов!
З Тетяниним днем! Нехай віра, надія і любов будуть твоїми кращими подругами. Жіночого щастя, добробуту, везіння, здоров'я і гарного настрою!
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У Тетянин день вітаємо вас! Бажаємо, щоб Свята покровителька охороняла і допомагала, щоб завжди правильний шлях вказувала. Нехай у вашому житті дива трапляються, а мрії виконуються.
Прикольні поздоровлення Тані в День ангела прозою
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Хочу привітати зі святом! Ти найкраща Танечка, з якою мені довелося познайомитися. У твій день я хочу побажати тобі завжди зберігати світло в очах, теплоту в душі, красу в тілі, рідних поруч, а ворогів далі. Щоб здоров'я твоє лише міцніло, а нерви були міцними, як канати. Звичайно ж, щоб ти досягла всіх цілей, які собі поставила, і всі твої мрії здійснилися.
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Дорогі Тетянки, Тетяни та Танюші! Вітаю вас з вашим днем ангела! Бажаю вам, чарівні, здоров'я, жіночого та материнського щастя, безтурботного життя, безмежної любові та величезних успіхів у всіх ваших починаннях. Прекрасна Тетяна – покровителька студентів, тому хочеться привітати і їх теж! І побажати цінувати молодість, не втрачати час і займатися тільки улюбленою справою, знайти свій шлях у житті та самореалізуватися. Бажаю здоров'я, любові та удачі!
***
Вітаю з Тетяниним днем! Бажаю завжди залишатися молодою душею, веселою, щасливою. Ніколи не сумувати, не засмучуватися, завжди цвісти як квітка і наповнювати світ своєю теплотою і життєрадісністю. Нехай покровителька свята Тетяна буде завжди прихильна і щедра. Нехай негаразди та печалі невідомі на шляху, а життя буде сповнена казковими чудесами, добрими справами та веселим сміхом!
***
З днем Тетяни! Бажаю бути щасливою Танюшкою, милою Тетяною, життєрадісною Танечкою, впевненою Танею. Нехай січневі хуртовини заметуть всі твої печалі, нехай доля подарує можливість виконати всі твої мрії. Люби та будь кохана, живи красиво і насолоджуйся кожним днем!
***
Т – талановита,
А – акуратна,
Н – ніжна,
Ю – юморна,
Ш – шикарна,
К – красива,
А – ангелоподібна.
Від щирого серця вітаю тебе з днем ангела! Нехай всі земні блага подарує тобі доля, а життєвий шлях буде подібний до небесного польоту: буде таким же легким, рівним і спокійним. Від природи Тетяни всі мрійниці, так нехай твої мрії долітають до зірки здійснення мрій і, сповнившись, падають зі швидкістю метеоритного дощу тобі в долоні. Зі святом, Тетяна!
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