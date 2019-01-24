Привітання з Днем ангела Тетяни і картинки у Тетянин день 2019

Найкращі привітання з Днем ангела Тетяни українською мовою – для власниць цього імені в їхнє свято. 25 січня, у Тетянин день, не забудьте поздоровити знайомих іменинниць – ось вітання і картинки для них!

Ім'я Тетяна походить з давньоєврейської та означає "засновниця" або ж "повелителька". Свій День ангела власниці цього імені відзначають кілька разів у рік: 18 січня, 17 липня, 14 вересня, 23 вересня, 3 жовтня, 21 жовтня, 3 грудня, 23 грудня, але найвідоміший день саме 25 січня. У деяких країнах цієї дати також святкують День студента, адже Тетяна є покровительницею тих, хто навчається.

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Тож якщо у вас є знайомі Тані – обов'язково поздоровте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання на українській мові у віршах, смс, прозі та картинках для Танюші!

Клікайте на розділ та обирайте потрібні побажання:

***

Тетяна, нині свято в тебе,

З Днем Ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

***

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, тільки попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

***

З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала.

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

***

Прикольні вірші

Наша Таня вже не плаче,

А сьогодні вона скаче.

Це тому що свято в Тані

Будем всі гулять у сауні.

Вас, Тетяни, ми вітаєм,

Щастя і добра бажаєм.

Сміху, радості весь рік,

Без турбот прожить свій вік.

***

Зимовий день, холодний, сніжний,

Всі дерева в сріблі.

День Тетяни – милої, ніжної –

Відзначаємо в січні.

В цей день тобі бажаємо

Щастя, радості, тепла,

Виконання бажань.

Тих, яких ти чекала.

Нехай улюбленим стане свято

У цей день календаря.

Тому що ти, Тетяно,

Королева січня.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

У день Тетяни я вітаю

Тебе, панночко прекрасна,

Подарує хай Свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

Вітання подрузі Тетяні в День ангела

Сьогодні свято - День святої Тетяни!

І зволікати з поздоровленням не стану.

Бажаю Вам я багато-багато щастя!

Друзів надійних, вірних, справжніх.

Приємних зустрічей і найдобріших слів.

Побільше дуже радісних дзвінків,

Здоров'я міцного і багато довгих років,

І кожен день в душі нехай буде світло!

***

Що за диво це дівчисько

За віконцем? Щирі очі

Щастя врочать, біле личко,

Грає сонцем. Це Тетянка,

Квітка ясна мов світанок,

У намисті променистім

І прекрасна наче ранок.

Доля їй дала наче два крила

Перше-доброта друге-красота

Чайкою лети дівчинко моя

В зоряні світи там любов твоя

Кажуть гарна про Тетянку,

Хто зустріне. Хоч вродливе,

Не примхливе це дівчатко

З України. Ти, Тетянко,

Мов перлина ціну маєш,

Серед квітів в цілім світі

Ти єдина не зів’янеш.

Поздоровлення сестрі Тані

Немає у світі такої людини,

Щоб очі блистіли як гарні перлини.

Так стародавні греки ще вважали

Й Тетяну обраною звали.

Тетяна, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див -

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

***

Привіт! Й відразу я вітаю!

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці поселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

Віршовані побажання коханій дівчині / дружині



Мою Тетяну-білосніжку

Цілую нині ніжно в щічку

Нехай здійсняться всі бажання

Мої найкращі привітання!

***

Сьогодні, Тетяно, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – скрекотушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажать сьогодні

В цей святковий для Ваш час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

Відео привітання на іменини:

***

Для букви Т лише серце б'ється,

Для букви А лише кров кипить,

Для букви Н лише серце ниє,

Для букви Я душа болить!

***

З днем Ангела я вітаю,

Таню моя мила!

Хай Свята тобі дарує

Білосніжні крила!

***

З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.

Думки твої хай будуть чистіші від сльози

Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.

***

У Тетянин день я вас вітаю.

Нехай Свята охороняє,

На нові звершення і цілі

Хай неодмінно надихає.

***

Нехай вино рікою ллється,

І лунає голосно сміх,

Раз в житті молодість дається,

Відзначимо Тетянин День, як перший сніг!

***

З днем Тетян вас, пані!

Будьте щасливі завжди і від любові румяні.

На січневий зимовий день свято випадає,

А у вас хай бузок в душах розквітає!

***

Зі святом, Танечка, тебе я вітаю,

Багато-багато щастя в житті побажаю,

Щоб дім твій за версту обійшли холоди,

Щоб посміхалася частіше ти сьогодні і завжди!

***

Тетянку сьогодні я з Днем ангела вітаю,

Щоб у душі щебетала весна, тобі я бажаю.

Хай сяє сонце для тебе лише безупинно,

А вдача відчиняє всі двері гостинно!

***

Вітаю тебе, дорога Тетянко, з Днем твого ангела! І оскільки ім’я Тетяна у нас асоціюється зі студентством, то я бажаю тобі вічної душевної юності. Щоб у будь-якому віці ти не втомлювалася веселитися, ризикувати, творити дива, дивуватись і любити.

***

У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Вітаю тебе, Тетяно, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

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Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

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Вітання своїми словами для подруги

Моя найкраща подруга Тетяно, вітаю тебе з твоїм святом! В цей хвилюючий і незабутній для тебе день, хочу побажати тобі: залишатися завжди такою ж гарною, привітною і доброю подружкою, якою ти є. Нехай сьогодні здійсняться всі твої заповітні мрії і нехай твій ангел охоронець завжди оберігає тебе від лиха. Зі святом тебе, Тетяно!

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Дорога моя подруго. Вітаю тебе з Тетяниним днем. У твоєму імені стільки любові, ніжності, добра і сили, що ти можеш підкорити всіх чоловіків. Я хочу побажати тобі, щоб величезний промінь щастя завжди висвітлював твій життєвий шлях. Зі святом тебе!

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Дорога моя подружка, Тетянка! Вітаю тебе з днем ангела, бажаю залишатися якомога довше такою ж яскравою і незвичайною, щоб ти знайшла свою любов і була щаслива. Адже ти цього варта!

Привітання сестрі прозою

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Привіт, сестричка! Твій брат не забув як тебе звати і який сьогодні день! :) Вітаю тебе з Тетяниним днем, бажаю, щоб здоров'я ніколи не підводило, щоб був завжди хороший настрій і збувалися найзаповітніші мрії. Зі святом, дорога!

***

Дорога Тетянко, я так пишаюся, що у мене є сестра з цим ім'ям. Адже це відмінний привід відсвяткувати на славу цей день разом зі мною. З святом і величезного щастя у всіх справах!

***

Дорога моя сестричка. Від усієї душі хочу привітати тебе з Тетяниним днем. Сьогодні твоє свято, День твого ангела. Я хочу побажати тобі щастя, радості і відмінного настрою щодня. Нехай удача супроводжує тебе завжди, а нещастя обходять стороною. Зі святом тебе!

Весела відкритка для Танюшки

Вітальна листівка для Тетянки

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