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Привітання з Днем ангела Тетяни і картинки у Тетянин день 2019
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Найкращі привітання з Днем ангела Тетяни українською мовою – для власниць цього імені в їхнє свято. 25 січня, у Тетянин день, не забудьте поздоровити знайомих іменинниць – ось вітання і картинки для них!
Ім'я Тетяна походить з давньоєврейської та означає "засновниця" або ж "повелителька". Свій День ангела власниці цього імені відзначають кілька разів у рік: 18 січня, 17 липня, 14 вересня, 23 вересня, 3 жовтня, 21 жовтня, 3 грудня, 23 грудня, але найвідоміший день саме 25 січня. У деяких країнах цієї дати також святкують День студента, адже Тетяна є покровительницею тих, хто навчається.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Тож якщо у вас є знайомі Тані – обов'язково поздоровте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання на українській мові у віршах, смс, прозі та картинках для Танюші!
Клікайте на розділ та обирайте потрібні побажання:
Вірші для привітання у Тетянин день
***
Тетяна, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
***
В Тетянин день тобі бажаю,
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю, що скажеш, тільки попроси.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення,
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!
***
З днем Тетяни ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала.
***
Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,
Щоб підносив до небес, коли щастя повно,
Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,
Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,
Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.
***
Прикольні вірші
Наша Таня вже не плаче,
А сьогодні вона скаче.
Це тому що свято в Тані
Будем всі гулять у сауні.
Вас, Тетяни, ми вітаєм,
Щастя і добра бажаєм.
Сміху, радості весь рік,
Без турбот прожить свій вік.
***
Зимовий день, холодний, сніжний,
Всі дерева в сріблі.
День Тетяни – милої, ніжної –
Відзначаємо в січні.
В цей день тобі бажаємо
Щастя, радості, тепла,
Виконання бажань.
Тих, яких ти чекала.
Нехай улюбленим стане свято
У цей день календаря.
Тому що ти, Тетяно,
Королева січня.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
***
У день Тетяни я вітаю
Тебе, панночко прекрасна,
Подарує хай Свята
Долю радісну і ясну.
Хай завжди допомагає,
Сили жити хай дає,
Біди, смуток і нещастя
Хай Тетяна відведе.
Вітання подрузі Тетяні в День ангела
Сьогодні свято - День святої Тетяни!
І зволікати з поздоровленням не стану.
Бажаю Вам я багато-багато щастя!
Друзів надійних, вірних, справжніх.
Приємних зустрічей і найдобріших слів.
Побільше дуже радісних дзвінків,
Здоров'я міцного і багато довгих років,
І кожен день в душі нехай буде світло!
***
Що за диво це дівчисько
За віконцем? Щирі очі
Щастя врочать, біле личко,
Грає сонцем. Це Тетянка,
Квітка ясна мов світанок,
У намисті променистім
І прекрасна наче ранок.
Доля їй дала наче два крила
Перше-доброта друге-красота
Чайкою лети дівчинко моя
В зоряні світи там любов твоя
Кажуть гарна про Тетянку,
Хто зустріне. Хоч вродливе,
Не примхливе це дівчатко
З України. Ти, Тетянко,
Мов перлина ціну маєш,
Серед квітів в цілім світі
Ти єдина не зів’янеш.
Поздоровлення сестрі Тані
Немає у світі такої людини,
Щоб очі блистіли як гарні перлини.
Так стародавні греки ще вважали
Й Тетяну обраною звали.
Тетяна, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див -
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.
***
Привіт! Й відразу я вітаю!
У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці поселилось,
І все хороше враз здійснилось.
***
Віршовані побажання коханій дівчині / дружині
Мою Тетяну-білосніжку
Цілую нині ніжно в щічку
Нехай здійсняться всі бажання
Мої найкращі привітання!
***
Сьогодні, Тетяно, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – скрекотушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Тетяно, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочу побажать сьогодні
В цей святковий для Ваш час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
Відео привітання на іменини:
Короткі СМС вітання з Днем ангела Тетяни
***
Для букви Т лише серце б'ється,
Для букви А лише кров кипить,
Для букви Н лише серце ниє,
Для букви Я душа болить!
***
З днем Ангела я вітаю,
Таню моя мила!
Хай Свята тобі дарує
Білосніжні крила!
***
З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,
Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.
Думки твої хай будуть чистіші від сльози
Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.
***
У Тетянин день я вас вітаю.
Нехай Свята охороняє,
На нові звершення і цілі
Хай неодмінно надихає.
***
Нехай вино рікою ллється,
І лунає голосно сміх,
Раз в житті молодість дається,
Відзначимо Тетянин День, як перший сніг!
***
З днем Тетян вас, пані!
Будьте щасливі завжди і від любові румяні.
На січневий зимовий день свято випадає,
А у вас хай бузок в душах розквітає!
***
Зі святом, Танечка, тебе я вітаю,
Багато-багато щастя в житті побажаю,
Щоб дім твій за версту обійшли холоди,
Щоб посміхалася частіше ти сьогодні і завжди!
***
Тетянку сьогодні я з Днем ангела вітаю,
Щоб у душі щебетала весна, тобі я бажаю.
Хай сяє сонце для тебе лише безупинно,
А вдача відчиняє всі двері гостинно!
Поздоровлення з іменинами Тетяни у прозі
***
Вітаю тебе, дорога Тетянко, з Днем твого ангела! І оскільки ім’я Тетяна у нас асоціюється зі студентством, то я бажаю тобі вічної душевної юності. Щоб у будь-якому віці ти не втомлювалася веселитися, ризикувати, творити дива, дивуватись і любити.
***
У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
Вітаю тебе, Тетяно, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
***
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.
***
Вітання своїми словами для подруги
Моя найкраща подруга Тетяно, вітаю тебе з твоїм святом! В цей хвилюючий і незабутній для тебе день, хочу побажати тобі: залишатися завжди такою ж гарною, привітною і доброю подружкою, якою ти є. Нехай сьогодні здійсняться всі твої заповітні мрії і нехай твій ангел охоронець завжди оберігає тебе від лиха. Зі святом тебе, Тетяно!
***
Дорога моя подруго. Вітаю тебе з Тетяниним днем. У твоєму імені стільки любові, ніжності, добра і сили, що ти можеш підкорити всіх чоловіків. Я хочу побажати тобі, щоб величезний промінь щастя завжди висвітлював твій життєвий шлях. Зі святом тебе!
***
Дорога моя подружка, Тетянка! Вітаю тебе з днем ангела, бажаю залишатися якомога довше такою ж яскравою і незвичайною, щоб ти знайшла свою любов і була щаслива. Адже ти цього варта!
Привітання сестрі прозою
***
Привіт, сестричка! Твій брат не забув як тебе звати і який сьогодні день! :) Вітаю тебе з Тетяниним днем, бажаю, щоб здоров'я ніколи не підводило, щоб був завжди хороший настрій і збувалися найзаповітніші мрії. Зі святом, дорога!
***
Дорога Тетянко, я так пишаюся, що у мене є сестра з цим ім'ям. Адже це відмінний привід відсвяткувати на славу цей день разом зі мною. З святом і величезного щастя у всіх справах!
***
Дорога моя сестричка. Від усієї душі хочу привітати тебе з Тетяниним днем. Сьогодні твоє свято, День твого ангела. Я хочу побажати тобі щастя, радості і відмінного настрою щодня. Нехай удача супроводжує тебе завжди, а нещастя обходять стороною. Зі святом тебе!
Прикольні картинки і листівки на іменини Тані
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