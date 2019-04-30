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Які горіхи допомагають схуднути

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Ці горіхи пришвидшують схуднення - фото 1
Ці горіхи пришвидшують схуднення

Науковці назвали горіхи, які не лише покращують роботу мозку, а й дозволяють швидше позбутись зайвих кілограмів. Такий підхід допомагає худнути без шкоди для здоров'я.

Ізраїльські учені з Beth Israel Deaconess Medical Center дійшли до висновку, що саме волоські горіхи позитивно впливають на процес схуднення. Річ у тому, що під час споживання цих горіхів активізуються різні відділи в мозку, дозволяючи знизити бажання поїсти.

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Це підтвердив експеримент, у рамках якого добровольці з ожирінням пройшли тестування та дотримувались дієти. Перед стартом досліджень науковці відстежили активність мозку піддослідних, а тоді додали до звичайного раціону смузі з волоськими горіхами. Всього кожен отримував щодня близько 48 грамів горіхів. Після цього кілька днів люди не вживали горіхів зовсім, а тоді повторили схему зі смузі.

Ці горіхи пришвидшують схуднення - фото 324855
Ці горіхи пришвидшують схуднення

Учені кілька разів перевіряли стан добровольців і виявили, що волоські горіхи допомогли у процесі схуднення. Річ у тому, що смаколик впливав на окремі відділення мозку, збільшуючи їх активність, а це допомагало організму швидше втамовувати голод. Тому люди не переїдали та поступово позбавлялись кілограмів.

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Джерело: newsyou
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