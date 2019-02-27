З чим у людей асоціюються популярні міста: кумедні ілюстрації

Туристична компанія Traveloka запропонувала людям намалювати "портрети" 10 міст. Те, що вони зобразили, неабияк підніме вам настрій.

У дослідженні брали участь 108 осіб з Великобританії та США. Перед ними ставилося таке завдання: не більше ніж за дві хвилини накидати скетч-асоціацію – намалювати перше, що спадає на думку, коли чуєш назву конкретного міста.

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Париж. У 78% випадків люди малювали Ейфелеву вежу. Ще 14% скетчів були про їжу: круасани, багети, равликів, жаб і вино.

Лондон. 33% опитаних зобразили Біг-Бен і ще приблизно 33% – колесо огляду London Eye і Тауерський міст.

Нью-Йорк. 31% начерків присвячені статуї Свободи. На другому місці – хмарочоси. Близько 12% учасників опитування асоціювали місто з їжею: бургерами, піцою, пончиками і кренделями.

Ріо-де-Жанейро. 64% – статуя Христа-Спасителя, 7% – футбол, 6% – пляжі.

Берлін. 22% – Берлінська стіна, 16% – пиво, 15% – телевежа, 12% – Бранденбурзькі ворота.

Дубай. 48% – хмарочоси (18% припали на "Бурдж-Халіфа").

Каїр. 81% – піраміди.

Сідней. 66% – Сіднейська опера. Також учасники дослідження малювали багато місцевої живності: кенгуру, коал, павуків і акул.

Венеція. 82% – гондоли і канали.

Токіо. Японське місто викликав найрізноманітніші асоціації, але 22% картинок присвячені суші і рамен.

А тепер у нас завдання для вас! Намалюйте за дві хвилини те, з чим у вас асоціюється Київ. Свої малюнки додавайте у коментарі ;)

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