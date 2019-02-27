У Відні з'явився незвичайний дім-кристал: фото

Архітектори створили футуристичне помешкання у вигляді кристалу поблизу столиці Австрії. Незвичайний дім має 4 поверхи та все необхідне для життя сучасної людини.

Архітектурна студія ad2 architekten ZT KG створила унікальний будинок-кристал, який нагадує помешкання майбутнього. Споруда розмістилась у передмісті Відня і чудово вписалась в навколишнє середовище.

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Незвичайна форма, штучний акриловий камінь, чиста сталь - і 4-поверховий дім з креативним дизайном перетворився у справжній витвір мистецтва. До слова, майже всі меблі є вбудованими, що створює ілюзію цілісності з будівлею. Майже весь декор комбінується всього у чорному, білому та сріблястому кольорах, створюючи ілюзію вільного простору.

Джерело всіх фото: Hertha Hurnaus Photography

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