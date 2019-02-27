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У Відні з'явився незвичайний дім-кристал: фото

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Унікальний дім-кристал у Відні - фото 1
Унікальний дім-кристал у Відні / Hertha Hurnaus Photography

Архітектори створили футуристичне помешкання у вигляді кристалу поблизу столиці Австрії. Незвичайний дім має 4 поверхи та все необхідне для життя сучасної людини.

Архітектурна студія ad2 architekten ZT KG створила унікальний будинок-кристал, який нагадує помешкання майбутнього. Споруда розмістилась у передмісті Відня і чудово вписалась в навколишнє середовище.

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Незвичайна форма, штучний акриловий камінь, чиста сталь - і 4-поверховий дім з креативним дизайном перетворився у справжній витвір мистецтва. До слова, майже всі меблі є вбудованими, що створює ілюзію цілісності з будівлею. Майже весь декор комбінується всього у чорному, білому та сріблястому кольорах, створюючи ілюзію вільного простору.

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У Відні з'явився незвичайний дім-кристал: фото - фото 310396

У Відні з'явився незвичайний дім-кристал: фото - фото 310397

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У Відні з'явився незвичайний дім-кристал: фото - фото 310403

У Відні з'явився незвичайний дім-кристал: фото - фото 310404

У Відні з'явився незвичайний дім-кристал: фото - фото 310405

У Відні з'явився незвичайний дім-кристал: фото - фото 310406

Джерело всіх фото: Hertha Hurnaus Photography

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Джерело: zefirka.net
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