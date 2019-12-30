Модні чоловічі светри 2020: добірка найкращих моделей нового сезону

Сьогодні у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ ми допоможемо тобі розібратися, який же теплий чоловічий светр обрати цього сезону. Ділимося з тобою найкращими моделями модних джемперів, худі, кардиганів, світшотів та толстовок у 2020 році

Уже давно пора утеплятися, і на зміну кофтам з довгим рукавом прийшли тепліші і затишні чоловічі светри, що стильно виглядають у поєднанні з джинсами, штанами та костюмами. Для холодної пори року модні светри – це саме той must have в кожному чоловічому гардеробі, який дозволить почуватися тобі комфортно. Більш того, класичний светр стане основою базового чоловічого гардероба на холодний сезон, виручаючи в будь-якій ситуації, коли нічого одягнути.

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Попри існування моди на светри, ми зазвичай намагаємося купити річ не на один рік, так що треба вміти вибрати і дотримати актуальність модних тенденцій. Саме тоді річ прослужить довше і залишиться в топі речей сезону. Тож розповідаємо сьогодні, які теплі чоловічі светри обрати на зиму 2020, щоб виглядати модно.

Чоловічий светр з в'язаним візерунком

Стильний варіант чоловічого светра з в'язаним візерунком, який виконаний переважно у вигляді рубчика або коси. При цьому, зверни увагу, що більш ефектними чоловічі светри з подібним фактурним візерунком виглядають у світлих відтінках – кремовому, кавовому, бежевому.

Светр зі скандинавськими мотивами

Атмосферні светри для чоловіків в цьому сезоні будуть прикрашені оленями, ялинками і традиційними орнаментами в скандинавському стилі, що ідеально будуть виглядати в образах для зимового відпочинку або домашнього новорічного свята.

Светр з яскравими елементами

Мода диктує свої правила, і в чоловічій сфері фешн-індустрії з кожним новим сезоном залишається все менше маскулінності, доказом чого є модні новинки чоловічих светрів в яскравих кольорах. Яскравий чоловічий светр чудово впишеться в неформальний стиль одягу. Доповнити різнокольоровий чоловічий светр найкраще темно-синіми джинсами, а під низ можна одягти сорочку.

Чоловічий светр на блискавці

Модний аналог чоловічого кардигана є светр на блискавці, який буде досить практичним. Під светр на блискавці можна вдало підібрати сорочку або ж футболку, що зробить образ цікавішим. До того ж, светр завжди можна розстебнути чи зняти, якщо стане жарко. Стильним вибором стане модель светра на блискавці у комбінації двох відтінків – темного і світлого.

Светр з високим горлом

Модним фаворитом в чоловічому гардеробі для зими 2020 стане водолазка, що являє собою дуже тоненький трикотажний светр з високим горлом. Перевага такого светра ховається в його універсальності: носити водолазку можна на кожен день в офісному стилі, замість сорочки з костюмом на важливий захід, зі штанами і джинсами, під сорочку і під кардиган. Одним словом, модна водолазка неодмінно повинна поповнити твій гардероб в новому сезоні 2020-2021.

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