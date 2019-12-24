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Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото

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Чоловічі стрижки 2020 - фото 1
Чоловічі стрижки 2020

Сьогодні чоловіки придають великого значення своїй зачісці, цікавляться модними тенденціями прийдешнього року. Завдяки стрижці можна перетворитись до невпізнання, а новим трендом стали акуратність і доглянутість. Тож розповідаємо, яким стильним чоловічим стрижкам віддати перевагу у 2020 році.

Чоловіча стрижка – це проста можливість перетворитися, стати модним і кардинально змінити свій стиль. І з впевненістю можемо сказати, що незалежно від віку в моді чоловічих стрижок переважає зараз молодіжний тренд. Зачіски, запропоновані чоловікам у 2020 році, відрізняються підкресленою мужністю і добре доповнюють атлетичну статуру, а стрижки засновані на яскравих рішеннях.

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У 2020 році стригти волосся дизайнери рекомендують, частково вибриваючи або вистригаючи віскі і потилицю. Молодіжні тенденції в образі у прийдешньому році проявлятимуться у брутальних рішеннях.

Щодо останніх трендів у всьому світі – це подовжене волосся в чоловічих стрижках. А якщо говорити про тенденції серед коротких стрижок, то останнім часом величезними темпами набирає популярність чоловіча стрижка кроп, яка залишиться у моді ще пару років.

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Стрижка Теніс

Чоловіча стрижка Теніс більше схожа на найзвичнішу для чоловіків. З цієї причини її й рекомендують стилісти тим, хто хоче бути у тренді. Крим цього, невигадливе виконання такої стрижки гарантує те, що вона личитиме майже усім.

Особливості стрижки:

  • акуратно вистрижена верхівка;
  • відсутній чубок;
  • голі, але не виголені скроні.

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375825

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375826

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375827

Стрижка Прінстон

Складно сказати, звідки з'явилася ця зачіска, але вона дуже полюбилася голлівудським зіркам, а й, відповідно, нею надихнулися тисячі користувачів мережі. Її не можна назвати класичною, військовою чи занадто мужньою. Прінстон також демонструє легкий безлад, часто виконується персонально з деякими відмінностями від базового стилю. Дуже добре підходить для повсякденного образу.

Особливості стрижки:

  • підстригаючи волосся для такої зачіски, потрібно створити легку недбалість;
  • у верхній частині виконується невеликий, слабо вгадуваний трикутний чубчик;
  • Прінстон відмінно доповнює 10-денна борода.
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375828
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375830
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375835

Класична чоловіча стрижка

Сучасні тенденції в чоловічій моді на зачіски показують, що модельні стрижки мають місце у стильних образах сьогодення. Але без класики нікуди, особливо, коли класичну стрижку можна дещо трансформувати під сучасний тренд. Так, недостатньо акуратно підстригти волосся, важливо це зробити, сформувавши стильну форму.

Особливості класичної стрижки для чоловіків у 2020 році:

  • більш продумані лінії, які буквально перетікають одна в одну;
  • чітко вистрижені кути;
  • допускається легка недбалість, якщо вона виправдана і вписується у загальну ідею.
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375836
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375833
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375834

Чоловіча стрижка Канадка

Канадка – варіант класичної зачіски, з характерно піднесеним верхом. Волосся на маківці зазвичай не більше як у 3-3,5 см завдовжки, завдяки чому утворюється красива стояча форма. Цього року Канадка стала більш екстравагантною і навіть трохи грубою

Особливості Канадки у 2020 році:

  • в моді голені або вистрижені скроні;
  • верхівку потрібно підстригати акуратно, відстежуючи форму.
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375838
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375839
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375840

Коротка стрижка Кроп

Останні кілька років в моді стрижка Кроп. Вона відображає чоловічий стиль з легким відтінком недбалості. Але це тільки на перший погляд. Ця зачіска періодично обростала нововведеннями, але у 2020 році Кроп – це акуратна стрижка, рівно зрізаний чубчик, який лягає вперед, і об'ємна верхівка.

Особливості стрижки:

  • виголені скроні і потилиця, велика маса волосся зверху і чубчик;
  • стрижка відрізняється густим чубчиком, без філірування;
  • чубчик в стрижці Кроп може бути як короткої або середньої довжини, так і зовсім зрізаний.
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375843
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375844
Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375842

Модні чоловічі стрижки 2020: 50 стильних ідей у фото

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375848

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375849

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375850

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375851

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375852

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375853

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375854

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375855

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375856

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375857

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375858

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375859

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375860

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375861

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375862

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375863

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375864

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375865

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375866

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375867

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375868

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375869

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375870

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375871

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375872

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375873

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375874

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375875

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375876

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375877

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375878

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375879

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375880

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375881

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375882

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375883

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375884

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375885

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375886

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375887

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375888

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375889

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375890

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375891

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375892

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375893

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375894

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375895

Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото - фото 375896

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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