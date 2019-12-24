Чоловічі стрижки 2020: модні ідеї і зачіски для чоловіків у фото

Сьогодні чоловіки придають великого значення своїй зачісці, цікавляться модними тенденціями прийдешнього року. Завдяки стрижці можна перетворитись до невпізнання, а новим трендом стали акуратність і доглянутість. Тож розповідаємо, яким стильним чоловічим стрижкам віддати перевагу у 2020 році.

Чоловіча стрижка – це проста можливість перетворитися, стати модним і кардинально змінити свій стиль. І з впевненістю можемо сказати, що незалежно від віку в моді чоловічих стрижок переважає зараз молодіжний тренд. Зачіски, запропоновані чоловікам у 2020 році, відрізняються підкресленою мужністю і добре доповнюють атлетичну статуру, а стрижки засновані на яскравих рішеннях.

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У 2020 році стригти волосся дизайнери рекомендують, частково вибриваючи або вистригаючи віскі і потилицю. Молодіжні тенденції в образі у прийдешньому році проявлятимуться у брутальних рішеннях.

Щодо останніх трендів у всьому світі – це подовжене волосся в чоловічих стрижках. А якщо говорити про тенденції серед коротких стрижок, то останнім часом величезними темпами набирає популярність чоловіча стрижка кроп, яка залишиться у моді ще пару років.

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Стрижка Теніс

Чоловіча стрижка Теніс більше схожа на найзвичнішу для чоловіків. З цієї причини її й рекомендують стилісти тим, хто хоче бути у тренді. Крим цього, невигадливе виконання такої стрижки гарантує те, що вона личитиме майже усім.

Особливості стрижки:

акуратно вистрижена верхівка;

відсутній чубок;

голі, але не виголені скроні.

Стрижка Прінстон

Складно сказати, звідки з'явилася ця зачіска, але вона дуже полюбилася голлівудським зіркам, а й, відповідно, нею надихнулися тисячі користувачів мережі. Її не можна назвати класичною, військовою чи занадто мужньою. Прінстон також демонструє легкий безлад, часто виконується персонально з деякими відмінностями від базового стилю. Дуже добре підходить для повсякденного образу.

Особливості стрижки:

підстригаючи волосся для такої зачіски, потрібно створити легку недбалість;

у верхній частині виконується невеликий, слабо вгадуваний трикутний чубчик;

Прінстон відмінно доповнює 10-денна борода.

Класична чоловіча стрижка

Сучасні тенденції в чоловічій моді на зачіски показують, що модельні стрижки мають місце у стильних образах сьогодення. Але без класики нікуди, особливо, коли класичну стрижку можна дещо трансформувати під сучасний тренд. Так, недостатньо акуратно підстригти волосся, важливо це зробити, сформувавши стильну форму.

Особливості класичної стрижки для чоловіків у 2020 році:

більш продумані лінії, які буквально перетікають одна в одну;

чітко вистрижені кути;

допускається легка недбалість, якщо вона виправдана і вписується у загальну ідею.

Чоловіча стрижка Канадка

Канадка – варіант класичної зачіски, з характерно піднесеним верхом. Волосся на маківці зазвичай не більше як у 3-3,5 см завдовжки, завдяки чому утворюється красива стояча форма. Цього року Канадка стала більш екстравагантною і навіть трохи грубою

Особливості Канадки у 2020 році:

в моді голені або вистрижені скроні;

верхівку потрібно підстригати акуратно, відстежуючи форму.

Коротка стрижка Кроп

Останні кілька років в моді стрижка Кроп. Вона відображає чоловічий стиль з легким відтінком недбалості. Але це тільки на перший погляд. Ця зачіска періодично обростала нововведеннями, але у 2020 році Кроп – це акуратна стрижка, рівно зрізаний чубчик, який лягає вперед, і об'ємна верхівка.

Особливості стрижки:

виголені скроні і потилиця, велика маса волосся зверху і чубчик;

стрижка відрізняється густим чубчиком, без філірування;

чубчик в стрижці Кроп може бути як короткої або середньої довжини, так і зовсім зрізаний.

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