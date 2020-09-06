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З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
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Сорочка по праву завоювала одну з топових позицій у чоловічому гардеробі, виступаючи ключовим елементом багатьох образів. Проте часто виникають питання, яку сорочку з чим можна поєднати, як личить її носити, щоб виглядати доречно і стильно? Нумо розбиратися разом.
Сучасні тенденції дають чоловікам більше свободи у виборі сорочок: можеш вибирати будь-які моделі і фасони. Одягати їх можна під штани-чіноси, джинси та шорти. Головне – правильне поєднання.
До теми: Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
Так, наприклад, якщо ти вибрав сорочку з довгим рукавом, то під неї не можна одягнути короткі шорти, краще вибрати подовжену модель. До речі, в такому випадку рукава сорочки можна трохи засукати. І аби не бути голослівними, ми підготували для тебе трендові приклади, з яких ти можеш черпати ідеї для своїх майбутніх образів.
Як носити чоловічі сорочки: 10 стильних ідей у фото
#1
Практичне поєднання картатої сорочки з довгим рукавом у шотландську клітку і темно-синіх джинсів безумовно буде привертати увагу жінок. Якщо хочеш зробити ансамбль трохи суворішим, тоді як доповнення до цього луку, варто вибрати світло-коричневі замшеві оксфорди.
#2
Шукаючи ансамбль для вечора в кіно або кафе з коханою, зверни увагу на дует ефектної сорочки рослинним принтом з коротким рукавом і оливкових шортів. Пара білих низьких кедів з щільної тканини виграшно доповнить цей образ.
#3
Стильне поєднання блакитної джинсової сорочки і блакитних джинсів дозволить висловити твій індивідуальний стиль і виграшно виділитися із загальної маси. Любиш незаїжджені ідеї? Заверши лук бежевими замшевими черевиками дезертами.
#4
Бежева сорочка over-size з коротким рукавом і чорні штани-чіноси – must have речі в арсеналі чоловіків з почуттям стилю. Пара бежевих низьких кедів з щільної тканини ідеально гармонує з іншими складовими образу.
#5
Гірчична університетська куртка, темно-сині джинси та світла сорочка – необхідні речі в гардеробі сучасного хлопця. Якщо ти любиш застосовувати у своїх образах різні стилі, на ноги можна надіти темно-коричневі шкіряні черевики броги.
#6
Склавши лук з рожевої сорочки з коротким рукавом і світло-коричневих джинсів, можна спокійно вирушати на побачення з дівчиною або вечір з друзями в невимушеній обстановці. Любителі свіжих ідей можуть завершити образ коричневими шкіряними туфлями дербі, тим самим додавши в нього трохи класики.
#7
Помаранчева сорочка з довгим рукавом та тютюнові штани-чіноси буде чудовим варіантом для невимушеного образу на кожен день. Цей лук непогано доповнять бежеві низькі кеди з щільної тканини.
#8
Комбо з жовто-гарячої сорочки з коротким рукавом в шотландську клітку і бежевих джинсів дозволить висловити твою індивідуальність. Любителі свіжих ідей можуть довершити лук темно-коричневими замшевими черевиками, тим самим додавши в нього трохи строгості.
#9
Ансамбль з темно-синьою сорочки з коротким рукавом з квітковим принтом і синіх джинсів допоможе створити незаїждженими чоловічий образ у невимушеному стилі. У поєднанні з цим ансамблем відмінно виглядатимуть білі кросівки.
#10
Чорна сорочка з довгим рукавом та блакитні порвані джинси дозволять створити нескладний і практичний ансамбль для вихідного дня в парку або вечора в пабі з друзями. Любителі незвичайних луків можуть завершити його чорними шкіряними лоферами, тим самим додавши в нього трішки строгості.
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