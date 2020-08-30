Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день

Однією з базових речей в арсеналі кожного чоловіка є сорочка. Різноманіття моделей та фасонів допомагає самовиразитися, виглядати презентабельно та стильно, з чим би чоловічі сорочки не поєднувалися. І сьогодні розповідаємо про тренди, аби ти зміг без зусиль створити актуальний та сучасний образ.

На піку моди знову елегантна простота та мінімалізм. З новинок – сорочки незвичайного крою: без коміра і манжет, без ряду гудзиків, із застібками в районі коміра та інші. Але, попри моделі з незвичайним кроєм, найбільше сорочок витримано в бездоганному класичному стилі: стриманість, відсутність надлишкових прикрас та строкатих забарвлень, помітних гудзиків і незвичайних комірів.

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Сьогодні чоловічі сорочки сміливо можуть скласти конкуренцію образам з майками, футболками, легкими трикотажними світшотами та кофтами. Тож представляємо типи сорочок, які зараз в тренді.

Чоловічі сорочки у клітинку

Тенденції нового сезону проявилися у черговому модному фасоні. Найголовніший принт в одязі – клітина. Сорочки у такому виконанні – варіант неформальний, адже його із задоволенням носять чоловіки різного віку.

Картаті сорочки будуть оформлені різними типами клітини, як за величиною, так і за структурою клітин. Ти можеш підібрати сорочку з кліткою шахматка, тартан, гусяча лапка, віндзорським варіантом, що дозволить створювати модні повсякденні образи.

Стильні сорочки як варіант верхнього одягу

Носити щільні сорочки в період, коли вечори вже не такі теплі – тренд для найстильніших чоловіків, що вибирають легкість і комфорт в гардеробі. Примітно, що теплі за фактурою сорочки можуть виконуватись з щільних тканин, наприклад, деніму, вельвету, вовни, тому легко зможуть замінити і щільну толстовку, і светр, і кардиган, і навіть джинсову куртку та вітрівку.

З таким фасоном сорочки у тебе можуть вдатися дуже молодіжні образи: одягай її поверх футболки, майки, світшота, носи з джинсами, модними штанами у різних кольорах.

Яскраві сорочки з різними принтами

Вже не нова тема серед фасонів сорочки для чоловіків, але й досі популярна – чоловічі сорочки з флористичними елементами та іншими принтами. Прикрашені квітами, листям, гілочками, тропічними мотивами варіанти виглядають дуже оригінально, як в тандемі зі світлими порваними джинсами, темними штанами, так і в комплекті з шортами на літо.

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