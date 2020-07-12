На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
- 34
Чоловічі сандалі були в списку тих речей, які стилісти радикально забороняли носити в місті кілька років поспіль. Але їм таки вдалося вибитися тренди. Тож сьогодні у стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ ділимося модними образами з босоніжками на всі випадки життя. Зберігай ідеї, аби не загубити!
Сандалі, напевно, найнеоднозначніший з точки зору стилю і моди вид взуття. На їх носіння свого часу було накладено стільки негласних табу, що вважалося ледь непристойним взути відкрите літнє взуття у громадському місці, крім пляжу і розслаблених заміських прогулянок. Що вже говорити про офіційні зустрічі та поєднання з діловими костюмами – поява у босоніжках означало повний провал і навіть кінець кар'єри.
До теми: Чоловічі сандалі 2020: 5 модних моделей, які є хітами сезону
Проте 21 століття руйнує всі стереотипи, рухаючись вперед за формулою: "Модно – те, що природно і зручно". Сьогодні тренди міняються, перевертаючи усталені норми з ніг на голову. Тож давай разом дізнаватися, з чим у наш час можна носити сандалі чоловікам. Ми підготували для тебе 10 найстильніших образів, які надихнуть тебе на модні експерименти.
Як і з чим носити чоловічі сандалі:
10 стильних образів
#1
Якщо ти належиш до тієї категорії чоловіків, які здатні розбиратися у трендах, тоді тобі підійде дует світло-коричневої куртки-сорочки і білих штанів-чіносів. Щоб ансамбль не видався надто формальним, можна довершити його бежевими замшевими сандалями.
#2
Попри те, що це досить нескладний ансамбль, образ зі світло-коричневої куртки-сорочки і темно-сірих джинсів припаде до смаку джентльменам, які неминуче хочуть підкорити серця прекрасних дам. Любиш зухвалі рішення? Доповни свій лук чорними шкіряними сандалями.
#3
Біла майка і білі джинси допоможуть створити простий і функціональний образ для вихідного дня в парку або вечора в шумному закладі з друзями. Закінчивши образ чорними шкіряними сандалями, ти додаси у нього свіжу нотку.
#4
Попри свою простоту, тандем білої футболки з круглим вирізом і бежевих шортів припадає до душі стильним чоловікам. Створити цікавий контраст з іншими елементами цього образу допоможуть світло-коричневі замшеві сандалі.
#5
Темно-синя футболка-поло і темно-бірюзові класичні штани – must have речі у базовому чоловічому гардеробі. У поєднанні з коричневими шкіряними сандалями весь ансамбль виглядає дуже динамічно.
#6
Біла сорочка з довгим рукавом і чорні штани-чіноси – прекрасний вибір, якщо ти шукаєш простий, але водночас модний чоловічий образ. Завершивши лук чорними шкіряними сандалями, ти додаси у нього трохи безтурботності.
#7
Якщо ти цінуєш комфорт і функціональність, тоді темна футболка з принтом і темно-зелені камуфляжні шорти – класний вибір для привабливого чоловічого образу на кожен день. Тобі подобаються зухвалі рішення? Тоді доповни свій образ біло-чорними гумовими сандалями в горизонтальну смужку.
#8
Темно-синя футболка з круглим вирізом і темно-сині широкі штани-чінос – must have предмети в гардеробі молодих людей з хорошим смаком в одязі. Щоб додати в ансамбль трохи безтурботності, на ноги можна надіти чорні сандалі з щільної тканини.
#9
Поєднання темно-синьою футболки з круглим вирізом і блакитних вкорочених джинсів дозволить бути у тренді, а також підкреслити твій індивідуальний стиль. Шанувальники незаїжджених варіантів можуть доповнити образ світло-коричневими замшевими сандалями.
#10
Біла лляна сорочка з довгим рукавом та оливкові штани-чіноси ідеально підходять для втілення міського ансамблю на кожен день. Ти зможеш легко адаптувати такий образ до повсякденних реалій, закінчивши його світло-коричневими замшевими сандалями.
Читайте також: Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
15:51Як відкрити щільно закручену банку за допомогою скотчу: несподіваний лайфхак
-
15:22Золоті руки: дивіться, як зі шматка дерева зробили точну копію Audi Q7
-
14:48Робот-учений замінив живих дослідників в експериментах: відео
-
14:25З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
13:53Бортпровідники розповіли, чому небезпечно відкидати спинки крісел в літаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:21Коли потрібно вмикати сигнал повороту: нагадування для водіїв
-
12:505 способів організувати іконки на робочому столі смартфона
-
12:22У Шотландії продають острів за ціною квартири
-
11:43Чому експерти не рекомендують вішати маску на дзеркало заднього виду в авто
-
11:15Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 липня
-
10:19Виявлена неприємна причина швидкого розряду iPhone
-
09:47Опубліковано перелік найрозвиненіших міст світу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:23Експерт розповіла, на що звернути увагу при виборі твердого сиру
-
08:52Тепер відомо все: технічні характеристики OnePlus Nord розсекретили до презентації
-
08:32Корисні, але недооцінені: дієтологи назвали овочі, які мають бути у вашому раціоні
-
08:14У Києві виписали рекордний штраф за перевантаження фури
-
08:00Привітання на свято Петра і Павла у прозі: гарні вітання своїми словами
-
07:00Картинки з Днем ангела Петра 2020: гарні листівки, відкритки і фото
- 11 липня
-
21:54Науковці назвали вагому причину не поспішати одружуватися у молодому віці
-
21:23Красиво чи занадто: абсолютно гола TAYANNA розділила прихильників на два табори (фото 18+)
-
21:0012 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44У Швейцарії створили шоколад кольору веселки
-
14:25З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
12:505 способів організувати іконки на робочому столі смартфона
-
11:15Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
08:32Корисні, але недооцінені: дієтологи назвали овочі, які мають бути у вашому раціоні
- 11 липня
-
21:23Красиво чи занадто: абсолютно гола TAYANNA розділила прихильників на два табори (фото 18+)
-
18:23Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять
-
13:45Як зрозуміти, що поруч з вами – псевдодруг
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 липня
-
08:13Ідеальні для літа: 5 продуктів, які зволожують нашу шкіру
- 10 липня
-
21:335 правил сексу в кемпінгу, якими не слід нехтувати
-
19:12Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
16:21Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+
-
13:5112 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває
-
11:05Last Dance: Время и Стекло випустили кліп на нову прощальну пісню
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня
-
07:345 ранкових звичок, які можуть зіпсувати весь ваш день
- 09 липня
-
21:33Шалене задоволення: жінки назвали свої найулюбленіші секс-пози
-
19:01Сендвіч Росса та піца Джої: з'явились рецепти улюблених страв із серіалу ДРУЗІ
-
16:44Максимум цікавинок! 5 захопливих книг, які не можна пропустити
-
14:31Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
-
12:00Най, троскотало, фрілка: 15 музичних інструментів, на яких грали українці в давнину
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня
-
07:14Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі
-
00:24Динамо – Ворскла: відео голів і огляд фіналу Кубка України 2020
- 08 липня
-
21:32Чек-лист чоловічого здоров'я: приберіть ці 5 чинників, які негативно впливають на потенцію