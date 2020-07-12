З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото

Чоловічі сандалі були в списку тих речей, які стилісти радикально забороняли носити в місті кілька років поспіль. Але їм таки вдалося вибитися тренди. Тож сьогодні у стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ ділимося модними образами з босоніжками на всі випадки життя. Зберігай ідеї, аби не загубити!

Сандалі, напевно, найнеоднозначніший з точки зору стилю і моди вид взуття. На їх носіння свого часу було накладено стільки негласних табу, що вважалося ледь непристойним взути відкрите літнє взуття у громадському місці, крім пляжу і розслаблених заміських прогулянок. Що вже говорити про офіційні зустрічі та поєднання з діловими костюмами – поява у босоніжках означало повний провал і навіть кінець кар'єри.

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Проте 21 століття руйнує всі стереотипи, рухаючись вперед за формулою: "Модно – те, що природно і зручно". Сьогодні тренди міняються, перевертаючи усталені норми з ніг на голову. Тож давай разом дізнаватися, з чим у наш час можна носити сандалі чоловікам. Ми підготували для тебе 10 найстильніших образів, які надихнуть тебе на модні експерименти.

Як і з чим носити чоловічі сандалі:

10 стильних образів

#1

Якщо ти належиш до тієї категорії чоловіків, які здатні розбиратися у трендах, тоді тобі підійде дует світло-коричневої куртки-сорочки і білих штанів-чіносів. Щоб ансамбль не видався надто формальним, можна довершити його бежевими замшевими сандалями.

#2

Попри те, що це досить нескладний ансамбль, образ зі світло-коричневої куртки-сорочки і темно-сірих джинсів припаде до смаку джентльменам, які неминуче хочуть підкорити серця прекрасних дам. Любиш зухвалі рішення? Доповни свій лук чорними шкіряними сандалями.

#3

Біла майка і білі джинси допоможуть створити простий і функціональний образ для вихідного дня в парку або вечора в шумному закладі з друзями. Закінчивши образ чорними шкіряними сандалями, ти додаси у нього свіжу нотку.

#4

Попри свою простоту, тандем білої футболки з круглим вирізом і бежевих шортів припадає до душі стильним чоловікам. Створити цікавий контраст з іншими елементами цього образу допоможуть світло-коричневі замшеві сандалі.

#5

Темно-синя футболка-поло і темно-бірюзові класичні штани – must have речі у базовому чоловічому гардеробі. У поєднанні з коричневими шкіряними сандалями весь ансамбль виглядає дуже динамічно.

#6

Біла сорочка з довгим рукавом і чорні штани-чіноси – прекрасний вибір, якщо ти шукаєш простий, але водночас модний чоловічий образ. Завершивши лук чорними шкіряними сандалями, ти додаси у нього трохи безтурботності.

#7

Якщо ти цінуєш комфорт і функціональність, тоді темна футболка з принтом і темно-зелені камуфляжні шорти – класний вибір для привабливого чоловічого образу на кожен день. Тобі подобаються зухвалі рішення? Тоді доповни свій образ біло-чорними гумовими сандалями в горизонтальну смужку.

#8

Темно-синя футболка з круглим вирізом і темно-сині широкі штани-чінос – must have предмети в гардеробі молодих людей з хорошим смаком в одязі. Щоб додати в ансамбль трохи безтурботності, на ноги можна надіти чорні сандалі з щільної тканини.

#9

Поєднання темно-синьою футболки з круглим вирізом і блакитних вкорочених джинсів дозволить бути у тренді, а також підкреслити твій індивідуальний стиль. Шанувальники незаїжджених варіантів можуть доповнити образ світло-коричневими замшевими сандалями.

#10

Біла лляна сорочка з довгим рукавом та оливкові штани-чіноси ідеально підходять для втілення міського ансамблю на кожен день. Ти зможеш легко адаптувати такий образ до повсякденних реалій, закінчивши його світло-коричневими замшевими сандалями.

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