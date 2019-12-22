З чим носити і як поєднувати короткі чоловічі штани: 10 модних образів у фото

У чоловічому гардеробі кількість штанів переважає. А зараз більшість обирають укорочені моделі, популярність яких значно збільшилася за останні кілька років. Тож сьогодні у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ ми розповімо тобі як і з чим носити короткі штани. Зберігай модні образи!

Штани в чоловічому гардеробі займають таке важливе місце, як сукні та спідниці в жіночому, і тому не дивно, що дизайнери пропонують чоловікам різні моделі штанів. Наприклад, яскравим модним трендом зараз є короткі штани, які в одних викликають сміх, а в інших характеризуються як ознака гарного смаку і стилю. Що ж поробиш, це мода, і сьогодні вона диктує такі правила.

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Укорочена модель штанів підходить не кожному чоловікові. Найкраще вони будуть виглядати на чоловіках зі стрункою фігурою. Тому, якщо у тебе великі ноги і є животик та боки, то, скоріше за все, такі штани, тобі не підійдуть, якщо ти звичайно не хочеш виглядати смішно.

Тому спробуємо відійти від класичних штанів і розглянемо, як правильно носити укорочені брюки. Якщо ж у тебе з фігурою все ОК, і ти відчуваєш себе впевненим, стильним і хочеш звертати уваги на себе, то короткі штани стануть для тебе справжньою модною фішкою.

Як і з чим носити короткі чоловічі штани: 10 модних ідей

#1

Якщо в одязі ти цінуєш комфорт і практичність, тобі сподобається це образ з чорної шкіряної косухи і сірих коротких штанів в шотландську клітку. Пара біло-чорних шкіряних низьких кедів зв'яже образ воєдино.

#2

Якщо ти належиш до тієї категорії чоловіків, які кожен день виглядають на всі 100, тобі підійде лук з світло-коричневого довгого пальта і сірих штанів-чіносів в шотландську клітку. Якщо поєднання непоєднуваного тобі до вподоби, тоді завершити модний образи ти можеш білим взуттям.

#3

Образ із чорної шкіряній косухи і сірих укорочених штанів в шотландську клітку дозволить створити ненудний чоловічий лук у стилі casual. Пара білих шкіряних низьких кедів допоможе зробити образ цілісним.

#4

Вибираючи лук для вечора в кіно або кафе з дівчиною, зверни увагу на поєднання сірого світшота з принтом і бежевих коротких штанів. Білі контрасте взуття стане чудовим доповненням до твого образу. Ну а в холодну пору року цей образ відмінно завершить тепле пальто або ж пуховик.

#5

Біло-чорна фланелева куртка-сорочка в шотландську клітку і бежеві штани-чіноси – обов'язкові предмети в гардеробі джентльменів з почуттям стилю. Такий образ легко адаптувати до повсякденних умов міського життя, якщо одягти в тандемі з ним чорно-білі низькі кеди з щільної тканини або ж кросівки.

#6

Фанатам стилю "елегантна повсякденність" сподобається лук з білого напівпальта і чорних коротких штанів. Такий образ нескладно адаптувати до повсякденних реалій, якщо закінчити його ще й чорним взуттям.

#7

Ансамбль з світло-коричневого двобортного піджака і укорочених коричневих штанів в шотландську клітку дозволить виглядати акуратно, а також підкреслити твій індивідуальний стиль. Любителі нестандартних поєднань можуть завершити образ кросівками в тон. А в холодну пору року можна сміливо накинути зверху тепле пальто.

#8

Шанувальникам невимушеного стилю буде до смаку дует синьої джинсової куртки і бежевих штанів-чіносів. Якщо подібний ансамбль здається тобі занадто сміливим, врівноваж його білими низькими кедами з принтом. А кольорові носки лише підкреслять твою індивідуальність та почуття стилю.

#9

Поєднання чорної шкіряній косухи і сірих укорочених штанів в шотландську клітку виглядає круто і по моді. Дуже непогано тут будуть виглядати біло-чорні шкіряні низькі кеди.

#10

Якщо ти приписуєш себе до тієї нечисленної категорії джентльменів, які непогано орієнтуються в модних тенденціях, тобі сподобається дует коричневої замшевої куртки-сорочки і бежевих штанів. Цей образ прекрасно закінчать білі низькі кеди з щільної тканини. А комфорту і тепла в образ додасть світла толстовка з капюшоном.

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