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Як і з чим носити чоловічий шарф: 10 модних образів у фото
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Мабуть, єдиний аксесуар, який подобається всім чоловікам – це шарф. Але багато хто й досі достеменно не знає, як носити чоловічий шарф. Тож вчимося у героїв стріт-стайла, як його модно зав'язувати та з чим поєднувати. Представляємо у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ добірку класних образів.
Як правильно носити шарф чоловікові? У наш час це питання цікавить більшу частину чоловічої статі, оскільки сьогодні шарф – це не тільки засіб захисту від холоду, але і модний аксесуар. Чоловіча мода не поступається жіночої. Одних лише видів чоловічих шарфів величезна кількість: в'язані, шовкові, довгі, короткі кашне, палантини, хомути і т.д.
До теми: Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020
Існує кілька основних способів зав'язати шарф: вибирай той, який здається тобі найбільш зручним, простим та стильним.
Як носити шарф чоловікам: 10 варіантів у фото
#1
Попри те, що цей образ здається досить консервативним, ансамбль з темно-сірого довгого пальта в клітку і сірих вовняних класичних штанів завжди буде до душі стильним чоловікам, але також полонить при цьому серця жіночої статі. Коричневі шкіряні оксфорди та довгий шарф в тон – безпрограшний варіант, щоб довершити лук.
#2
Якщо ти цінуєш зручність і практичність, чорна шкіряна косуха і чорні порвані джинси – хороший вибір для привабливого чоловічого образу на кожен день. Хотів би зробити лук трохи цікавішим? Тоді як доповнення до цього ансамблю, зверни увагу на сірий або ж чорний шарф. Відмінно підійде як і звичайний шарф, так і шарф-хомут.
#3
Попри те, що цей лук досить класичний, поєднання світло-коричневого довгого пальта і сірих класичних штанів завжди буде вибором стильних молодих людей, який неминуче підкорить при цьому серця дівчат. У холодну пору такий образ можна чудово доповнити теплим аксесуаром – шарфом. Його можна зав'язати у вузол – так буде і стильно, і тепло.
#4
Поєднання темно-сірого довгого пальта з візерунком "в ялинку" і синіх джинсів дозволить створити модний, але водночас мужній образ. Зав'язаний навколо шиї шарф у тон до луку буде відмінним доповненням до образу. З цим аксесуаром ти неодмінно будеш у центрі уваги.
#5
Для активного дня в компанії друзів ідеально підійде поєднання темно-сірої шкіряною косухи і чорних звужених джинсів. Хочеш додати сюди трохи класики? Тоді як взуття до цього ансамблю варто вибрати чорні шкіряні черевики челсі, а з аксесуарів чудово підійде довгий темний шарф.
#6
Попри те, що цей лук виглядає досить-таки витримано, поєднання сірого довгого пальта і чорних вовняних класичних штанів завжди буде до смаку стильним чоловікам, підкоряючи при цьому дамські серця. Тобі подобаються сміливі поєднання? Закінчи свій ансамбль білим теплим взуття і не забудь про шарф. У цьому випадку можна підібрати шарф у тон до верхнього одягу.
#7
Поєднання оливковою парки і темно-сірих вовняних штанів чіносів – чудовий приклад сучасного стилю у великому місті. Не проти зробити лук трохи елегантнішим? Тоді як доповнення до нього вибирай темно-коричневі замшеві черевики та світлий довгий шарф.
#8
Чорна шкіряна косуха і чорні порвані завужені джинси дозволять створити нескладний і функціональний ансамбль для прогулянки в парку або вечора в шумному закладі з друзями. Як доповнення до цього образу варто відмінно підійдуть бежеві низькі кеди та об'ємний світлий шарф.
#9
Якщо ти любиш виглядати ефектно і при цьому відчувати себе комфортно та розслаблено, варто приміряти це поєднання темно-синьої курточки і синіх джинсів. Щоб ансамбль вдався ще привабливіше, можеш довершити його білими низькими кедами та зеленим довгим шарфом.
#10
Попри те, що цей лук досить-таки класичний, образ з чорно-білого довгого пальта в клітку і темно-синіх вовняних класичних штанів завжди буде вибором стильних чоловіків. Чорні шкіряні оксфорди та чорний шарф ідеально доповнять цей образ.
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