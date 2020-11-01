З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото

Утеплена фланелева сорочка – незамінна та практична річ, яка замінить теплий светр і захистить від холоду. Кожна модель неповторна і унікальна по-своєму, тож важливо правильно вибрати фасон і гармонійно поєднати з іншим одягом. І сьогодні ділимося ідеями, як і з чим можна носити таку сорочку.

Чоловічі фланелеві сорочки мають шанувальників у всьому світі. І попри простоту, утеплена сорочка може стати стильним і оригінальним завершенням образу будь-якого чоловіка. Довірся власній інтуїції і не бійся експериментувати. Адже незалежно від віку і комплекції, фланелеві сорочки прикрашають всіх чоловіків і гармонійно виглядають на будь-яких фігурах.

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Як носити чоловічу фланелеву сорочку:

10 стильних образів

#1

Червона фланелева сорочка з довгим рукавом в шотландську клітку і блакитні джинси – хороший варіант, якщо ти хочеш створити простий, але водночас стильний чоловічий образ. У тандемі з цим луком найдоречніше будуть виглядати чорно-білі низькі кеди з щільної тканини.

#2

Біла вовняна водолазка і різнобарвна фланелева сорочка з довгим рукавом в клітку – відмінний ансамбль, якщо ти шукаєш легкий, але водночас модний чоловічий образ.

#3

Комбо з чорної водолазки і темно-сірих класичних штанів – відмінний приклад елегантного стилю. Закінчивши образ коричневою утепленою сорочкою та чорними шкіряними повсякденними черевиками, ти додаси у нього трохи динамічності.

#4

Темно-синя фланелева сорочка з довгим рукавом у шотландську клітку в парі з синіми джинсами однозначно буде привертати погляди красивих панянок. Разом з цим образом органічно будуть виглядати білі низькі кеди.

#5

Поєднання різнокольорової фланелевої сорочки з довгим рукавом в клітку і темно-зелених джинсів – прекрасна ідея для втілення чоловічого образу у елегантно-зухвалому стилі. А відмінно завершити лук можна чорно-білими високими кедами.

#6

Образ з червоної фланелевої сорочки з довгим рукавом в клітку і темно-сірих джинсів дозволить втілити міський стиль сучасного чоловіка. Збалансувати лук і додати в нього дещицю класики допоможуть світло-коричневі шкіряні черевики челсі.

#7

Сіра утеплена сорочка з довгим рукавом в шотландську клітку і сірі штани-чіноси – must have речі в арсеналі стильного сучасного хлопця. Біле взуття вдало доповнить цей образ.

#8

Блакитна джинсова куртка у поєднанні з теплою коричневою картатою сорочкою та з чорними спортивними штанами однозначно буде привертати погляди прекрасних дам. У тандемі з цим образом найвигідніше будуть виглядати чорні низькі кеди з щільної тканини.

#9

Чорно-біла коротка дублянка і блакитні порвані джинси допоможуть скласти нескладний і практичний ансамбль для вихідного в парку або вечора в шумному закладі з друзями. А фланелева сорочка додасть комфорту в образ. Пара чорних замшевих високих кедів дозволить зробити лук довершеним.

#10

Поєднання червоно-сірої фланелевої сорочки з довгим рукавом в клітку і чорних джинсів – чудова ідея для втілення чоловічого образу в стилі смарт-кежуал. Урізноманітнити образ і додати в нього трохи класики допоможуть темно-коричневі шкіряні повсякденні черевики.

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