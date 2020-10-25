Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей

Чоловічий гардероб сьогодні важко уявити без фланелевої сорочки. Особливо цінується така сорочка любителями природи. Проте модель підходить для повсякденних образів – її одягають на прогулянки, вечірки і різні заходи. Тож сьогодні розповідаємо про цей практичний одяг, який личить усім.

З настанням осені так і хочеться змінити білі сорочки під костюм на щільні фланелеві моделі. Фланелеві сорочки завоювали собі популярність завдяки універсальності – вони відмінно підходять чоловіків будь-якого віку і соціального статусу. Утеплену сорочку зручно носити вдома, на роботі, в походах і на прогулянці. Матеріал легко відпирається, довго зберігає новизну і презентабельний вигляд.

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Фланель – матеріал з начосом на основі полотняного плетіння, м'яка і тепла тканина з дивовижними властивостями. Головною перевагою такої тканини є натуральність і здатність зберігати тепло.

Крім цього, у фланелевої сорочки дуже багата історія. Все почалося у XVI столітті в Уельсі, де вперше почали виробляти фланель. Речі з цього матеріалу рятували місцевих жителів від холоду. З XIX століття теплі сорочки стали частиною робочої уніформи. Вони добре тримають тепло, не зношуються, на них практично не помітний бруд. Тому речі з картатим візерунком сподобалися шахтарям, будівельникам, теслярам та лісорубам.

Зараз фланелеві сорочки можна носити практично всім. Наприклад тим, хто все ще працює віддалено, їх можна комбінувати зі спортивними штанами і футболкою. При цьому фланель впишеться і в поєднання з джинсами, кросівками і курткою. Сорочка буде виглядати доречно і в офісі, і вдома, і на дачі. Тим більше зараз можна знайти моделі на будь-який смак і колір. Класичний варіант – картатий, але варто також придивитися до версій без принта. Що стосується кольору, то тут потрібно зрозуміти, куди ти збираєшся піти: чим більше формальний захід має бути, тим стриманішою повинна бути сорочка.

20 моделей фланелевих сорочок,

на які варто звернути увагу цього сезону

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